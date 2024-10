Karol Linetty w zaszczytnej roli! Przejmie opaskę kapitańską

Karol Linetty w obliczu kontuzji nominalnego pierwszego kapitana Torino przejmie w najbliższych meczach opaskę kapitańską – poinformował włoski serwis „toronews.net”. To dla Polaka wielkie wyróżnienie, szczególnie że mówimy o jednym z najbardziej zasłużonych włoskich klubów. Pierwsza okazja do założenia opaski kapitańskiej nastąpi już w ten weekend przeciwko Cagliari.

Linetty kapitanem w obliczu kontuzji

Jeśli ktoś na co dzień nie ogląda Serie A, może kojarzyć Karola Linettego głównie z niezbyt udanych poczynań w kadrze narodowej, kiedy jeszcze był do niej powoływany. Natomiast trzeba podkreślić, że aktualnie rozgrywa już dziewiąty sezon we Włoszech, odkąd opuścił Lecha Poznań w 2016 roku. Zdecydowanie jest zaprzeczeniem typowego transferu młodego polskiego zawodnika do ligi TOP 5.

Wiele przypadków kończy się na braku gry i szeregu wypożyczeń. Linetty natomiast najpierw rozegrał 132 występy w barwach Sampdorii, a teraz ma na koncie już 120 spotkań w barwach Torino, z którym w styczniu 2024 roku przedłużył kontrakt. Niewątpliwie tak długi staż sprawił, że stał się wicekapitanem zespołu. Opaskę kapitańską nosił zaś bardzo doświadczony Duvan Zapata.

Jeszcze przed przerwą reprezentacyjną odbyło się spotkanie Interu Mediolan z Torino, gdzie na boisko wybiegało aż trzech Polaków: Zieliński, Linetty oraz Walukiewicz. Koniec końców to ekipa Piotra Zielińskiego wygrała 3:2, lecz dla fanów Torino najgorsze wydarzyło się w 83. minucie. Z murawy z kontuzją zszedł Duvan Zapata. Jak się okazało po badaniach, u Kolumbijczyka doszło do zerwania więzadeł i wstępne rokowania mówią o końcu sezonu dla 33-letniego zawodnika.

Duván Zapata rientrerà domani a Torino e inizierà il percorso di fisioterapia, dopo l’operazione avvenuta oggi con successo. Forza Duvi! ❤️ pic.twitter.com/DUI9HD8tlV — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 15, 2024

Włoskie media przekonane

Wszystko wskazywało na to, że to właśnie Polak w obliczu kontuzji Zapaty zostanie nowym kapitanem, lecz początkowo nie można było tego brać za pewnik. Jednak jak poinformował serwis „toronews.net”, Linetty już przy okazji najbliższego starcia ma założyć opaskę kapitańską. Jak podkreślił włoski portal, wychowanek Lecha Poznań idealnie pasuje do tej roli, szczególnie, że nosi koszulkę Torino od 2020 roku oraz, że wpisał się w wartości wyznawane przez klub.

🚨 Karol Linetty nowym kapitanem Torino pic.twitter.com/JFERUGFRSJ — Meczyki.pl (@Meczykipl) October 16, 2024

Przypomnijmy, że w tym sezonie Torino spisuje się naprawdę bardzo dobrze. Aktualnie turyńczycy znajdują się na siódmej pozycji w tabeli Serie A. Ostatnio zaliczyli w niej spadek za sprawą dwóch ostatnich porażek – z Lazio oraz z wyżej wspomnianym Interem. Przez pierwsze pięć kolejek podopieczni Paolo Vanoliego byli niepokonani. Co więcej, w dwóch pierwszych meczach sezonu najpierw zremisowali z AC Milanem, a później pokonali Atalantę, co tylko podkreśla, że mocniejszymi zespołami także potrafią dobrze punktować.

Karol Linetty w opasce kapitańskiej po raz pierwszy będzie miał okazje wystąpić już w niedzielę 20 października, kiedy to Torino zmierzy się na wyjeździe z Cagliari. Jak dotąd Polak nie wystąpił tylko w jednym ligowym starciu, co pokazuje, że stanowi bardzo ważny element składu.

Fot. screen Youtube