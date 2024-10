FC Barcelona: Kolejna muzyczna współpraca – są nowe koszulki

FC Barcelona w ostatnich latach wypuszczała już kilka modeli specjalnych, okolicznościowych koszulek związanych ze współpracą klubu z muzycznym potentatem streamingowym – Spotify. Tym razem nowe trykoty „Dumy Katalonii” nawiązują do brytyjskiego zespołu muzycznego – Coldplay.

Barcelona i… Londyn

Zespołu Coldplay nie trzeba przedstawiać chyba nikomu, a popowe hity takie jak „Viva la vida” czy „A sky full of stars” od lat goszczą praktycznie we wszystkich rozgłośniach radiowych. Co ciekawe, wiele z utworów tej grupy wybrzmiewa także na… stadionach piłkarskich.

Premiera okolicznościowych koszulek odbędzie się podczas najbardziej prestiżowego i medialnego meczu na całym świecie, czyli El Clasico pomiędzy FC Barceloną, a Realem Madryt. Do starcia potentatów z Półwyspu Iberyjskiego dojdzie w niedzielę, 26 października. Kobiecy zespół „Blaugrany” specjalne koszulki ubierze podczas ligowego spotkania z Eibar. Na trykotach widoczny będzie symbol Coldplay, a dokładnie ich nowej płyty, która światło dziennie ujrzała na początku miesiąca.

Sportowo-muzycznej kolaboracji towarzyszyły także posty na mediach społecznościowych, gdzie piłkarze (między innymi Alejandro Balde czy Ansu Fati) i piłkarki zgadują utwory brytyjskiego zespołu.

Muzyczne El Clasico tradycją

Umowa „Dumy Katalonii” ze szwedzką firmą Spotify otworzyła klubowi nowe, dotąd nieznane możliwości marketingowe. W przeszłości muzyczno-sportowe połączenia na koszulkach okazywały się strzałem w dziesiątkę. Swoje loga na trykotach FC Barcelony podczas El Clasico mieli już:

Drake

Rosalia

Karol G

Rolling Stones

Największe show przy okazji jednorazowej współpracy zdecydowanie robili „Stonesi”, których frontman – Mick Jagger brylował na trybunach stadionu Monjuic i żywo reagował na piłkarskie emocje. W przyszłości niektórzy członkowie amerykańskiego zespołu wrócili na kataloński obiekt i obejrzeli między innymi zwycięski 4:0 mecz z Getafe. Mowa tutaj o gitarzyście Ronniem Woodzie, który po spotkaniu spotkał się nawet z samym… Robertem Lewandowskim. Zdjęcie dwóch gwiazd różnych światów – sportu i muzyki wówczas w ekspresowym tempie obiegło media społecznościowe na całym świecie.

Korzystają też Polacy

I choć na koszulkach FC Barcelony nie ujrzeliśmy jeszcze żadnego wykonawcy znad Wisły, śmiało można stwierdzić, że są ku temu czynione małe, acz poważne kroki. Wszystko dzięki… bandom reklamowym podczas spotkań domowych „Blaugrany”, gdzie regularnie reklamowane są polskie piosenki a także wykonawcy.

Idealnym przykładem jest tutaj Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło czy raper Mata, który kilka tygodni temu ze swoim utworem „Lloret de Mar” zagościł także na oficjalnym soundtracku popularnej gry EA FC 25 (dawniej FIFA).

W tej chwili na meczu FC Barcelona vs Athletic Bilbao promowany jest nowy singiel Dawida Podsiadło dookoła murawy na wszystkich bandach. Wow. 🤩 pic.twitter.com/XWkWxZ1Wzl — £𝓾𝓴𝓪𝓼𝔃 𝓛𝓲𝓰𝓾𝓼 ®️ (@IgnobleChange) October 22, 2023

fot. screen YouTube/FC Barcelona