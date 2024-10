PSG dogadało się z trenerem. Na stole nowa umowa

PSG rok temu powierzyło funkcję pierwszego trenera Luisowi Enrique. Za nim całkiem udany pierwszy sezon zwieńczony trzema trofeami krajowymi. Francuskie media zgodnie głoszą, iż obowiązująca do czerwca przyszłego roku umowa Hiszpana zostanie przedłużona o kolejne dwa lata. Paryżanie wierzą w projekt, który jak do tej pory zaproponował Enrique.

PSG w końcu znalazło odpowiedniego trenera?

Doskonale wiemy, iż w ostatnich latach paryski klub próbuje znaleźć tego jednego szkoleniowca, który da upragnioną Ligę Mistrzów. Od sezonu 2019/20, kiedy to pod wodzą Thomasa Tuchela PSG dotarło do finału tychże rozgrywek (0:1 z Bayernem), na stanowisku gościli: Mauricio Pochettino, Christophe Galtier i aktualnie Luis Enrique. Hiszpan otrzymał posadę w 2023 roku, podpisują dwuletnią umowę. Jego pierwszy sezon w tej roli wypadł bardzo przyzwoicie.

Udało mu się zdobyć tak naprawdę trzy krajowe trofea. Zwyciężył rozgrywki ligowe, zdobył także Puchar i Superpuchar Francji. Oczywiście do szczęścia można powiedzieć, że zabrakło tryumfu na arenie europejskiej, lecz i tak można ocenić ich występ w Lidze Mistrzów, jako udany. Nieznaczna, ale jednak porażka dopiero w półfinale, kiedy to zatrzymała ich Borussia Dortmund.

To wszystko wskazywało na to, iż Hiszpan popracuje nieco dłużej niż jego poprzednik – Christophe Galtier. Aktualnie Enrique prowadzi PSG w drugim swoim sezonie, lecz teraz sytuacja jest nieco trudniejsza, ponieważ w składzie nie ma już absolutnego lidera, a więc Kyliana Mbappe.

Nowa umowa na stole

Zdecydowanie widać, iż cała drużyna uczy się funkcjonować bez Kyliana, dlatego też wyniki nie są jeszcze idealne. Choć w Ligue 1 Paryżanie jeszcze nie przegrali, a drugie miejsce (17 punktów) jest efektem remisów ze Stade de Reims oraz Niceą. Nieco gorzej sytuacja wygląda w Lidze Mistrzów, która, jak wiemy, rozgrywana jest teraz w nowym ligowym formacie. Po wymęczonym zwycięstwie z Gironą, PSG dość wyraźnie przegrało ostatnio w hitowym starciu z Arsenalem.

Jednak ostatnia forma wcale nie zachwiała pozycją Luisa Enrique, a jak donoszą francuskie media, a w szczególności Abdellah Boulma, władze są zdecydowane, by przedłużyć umowę z hiszpańskim szkoleniowcem. Oznacza to, że były trener m.in. Barcelony, czy też AS Romy pozostanie na Parc de Princes do 2027 roku. Przed Paris Saint-Germain trudy aktualnego sezonu, który nie zapowiada się dla nich na zbyt łatwy. Już w sobotę na własnym stadionie podejmą Strasbourg, a niedługo później czeka ich starcie w Lidze Mistrzów z holenderskim PSV Eindhoven.

