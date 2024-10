Znamy nominacje do nagrody Golden Boy. Lamine Yamal faworytem?

Kto zdobędzie nagrodę Golden Boy? Lamine Yamal ma za sobą fantastyczny okres nie tylko w Barcelonie, ale też w reprezentacji Hiszpanii. 17-latek pod koniec października na gali Złotej Piłki ma wielką szansę na zdobycie Kopa Trophy (najlepszy młody zawodnik sezonu). Z kolei pod koniec grudnia poznamy laureata nagrody Golden Boy na gali „Tuttosport”. Mistrz Europy tutaj również jest wielkim faworytem do zdobycia nagrody.

Nominację do nagrody Golden Boy

Większość kibiców co roku ekscytuje się tym, kto dostanie Złotą Piłkę. Wszak przez lata żyliśmy rywalizacją Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, którzy najwięcej razy zdobywali to trofeum. Tymczasem w połowie grudnia odbędzie się gala, która promuje młode talenty. To tzw. „Golden Boy”, który jest ogłaszany na gali „Tuttosport”. Nagroda ta jest przyznawana od 2003 roku. Organizuje ją włoska gazeta o tematyce sportowej. Dziennikarze wybierają najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy (poniżej 21. roku życia), którzy w danym roku kalendarzowym wyróżnili się najlepszą formą.

Pierwszym zdobywcą tej nagrody był Rafael van der Vaart. Później zdobywali ją m.in.: Leo Messi, Wayne Rooney, Cesc Fabregas, Sergio Aguero, Paul Pogba, Erling Haaland czy jak rok temu Jude Bellingham. Teraz poznaliśmy 20 nominowanych, którzy w tym roku mają szansę na zdobycie tej nagrody.

🚨✨ Golden Boy 20 finalists list has been released today! Who’d you vote as winner? pic.twitter.com/6oliyou05B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2024

Wśród nominowanych większość stanowią Europejczycy. Pojawiły się takie nazwiska jak: Lamine Yamal, Arda Guler, Joao Neves, Pau Cubarsi czy też Warren Zaire-Emery. Honoru reszty świata na tej liście bronią: Alejandro Garnacho i Savio. Nie trzeba być wielkim znawcą światowej piłki, by nie wskazać jednego zawodnika, który jest mocnym faworytem do wywalczenia tej nagrody.

Lamine Yamal zgarnie obie nagrody?

Na pierwszy rzut oka z tych nominacji wysuwa się jedno nazwisko – Lamine Yamal. Gwiazdor Barcelony i reprezentacji Hiszpanii ma za sobą kapitalny okres. To według ekspertów 17-latek ma największe szanse na zdobycie nagrody Golden Boy. Gdy Leo Messi odchodził, to wydawało się, że Barcelona długo będzie musiała czekać na taki talent. Objawił się on dość szybko w osobie Lamine’a Yamala. 17-latek od 2023 roku występuje w pierwszej drużynie „Dumy Katalonii”. Mimo swego młodego wieku niewielu już wyobraża sobie drużynę bez niego w składzie.

Z dużym rozmachem wychowanek słynnej szkółki La Masia wszedł także do pierwszej reprezentacji Hiszpanii. Zadebiutował w niej 8 września 2023 roku i zdobył wówczas bramkę w wygranym 7:1 meczu z Gruzją. Stał się też jednocześnie najmłodszym piłkarzem z golem w historii hiszpańskiej kadry. Rok później asystował przy golu Nico Williamsa na 1:0 w finale EURO 2024. Sam także w półfinale z Francją strzelił przepięknego gola i w wieku 16 lat i 362 dni stał się najmłodszym strzelcem w historii mistrzostw Europy. Lamine Yamal został wybrany najlepszym młodym piłkarzem tego turnieju.

Teraz jego złoty okres może zostać okraszony zdobyciem szeregiem nagród indywidualnych. 17-latek został nie tylko nominowany do nagrody Golden Boy, ale także do Złotej Piłki. Na początku września Lamine Yamal dowiedział się, że jest wśród 30 nominowanych. Na tę zaszczytną nagrodę akurat większych szans nie ma. Mówiło się ostatnio, że Vinicius Jr. z Realu Madryt jest tutaj faworytem. Ceniony bardzo jest też kontuzjowany obecnie Rodri z Man City.

Na gali Złotej Piłki będzie wręczana także nagroda Kopa Trophy – dla najlepszego młodego zawodnika sezonu. Poza Yamalem wśród nominowanych tutaj znaleźli się: Pau Cubarsi (FC Barcelona), Alejandro Garnacho (Manchester United), Arda Guler (Real Madryt), Karim Konate (RB Salzburg), Kobbie Mainoo (Manchester United), Joao Neves (PSG), Savio (Girona/Manchester City), Mathys Tel (Bayern Monachium), i Warren Zaire-Emery (PSG). Tutaj faworyt także jest oczywisty.

Here's the full recap for the 2024 Kopa Trophy and Yachine Trophy nominees! Who should win?#ballondor pic.twitter.com/Z8pWUoXQ6F — Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024

fot. PressFocus