Nowa opcja VAR zastosowana po raz pierwszy i to w meczu Polek

System VAR i jego używanie cały czas wymaga udoskonaleń i nowych rozwiązań, a FIFA próbuje sprostać tym oczekiwaniom. Polska reprezentacja kobiet U17 na mundialu w swojej kategorii wiekowej zagrała z Japonią. Po jednej kontrowersyjnej sytuacji selekcjoner naszej kadry poprosił o… weryfikację VAR! To nowość, która jest aktualnie testowana przez światową federację piłkarską.

Już od dłuższego czasu rozmawia się na temat potencjalnych nowych rozwiązań w systemie VAR. W sportach takich jak siatkówka, czy też tenis, zawodnicy/trenerzy mogą poprosić indywidualnie o sprawdzenie konkretnej sytuacji, która ich zdaniem była źle oceniona przez sędziego. Głosy, że takie rozwiązanie powinno być również w piłce nożnej, są coraz bardziej wyraźne. FIFA powiedziała zatem – sprawdzam!

The Video Support experiment continues at FIFA level, after having been tested at the Under-20 Women's World Cup in Colombia. Currently also in use at the Under-17 Women's World Cup in the Dominican Republic. The process is simplified, if compared to a traditional VAR. pic.twitter.com/R2M6cos3Q0

— Law 5 – The Ref (@Law5_TheRef) October 17, 2024