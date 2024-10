Mitchell Weiser zagra dla… afrykańskiej reprezentacji

Mitchell Weiser bez dwóch zdań jest znany większości kibiców niemieckiej piłki. Zawodnik Werderu Brema może pochwalić się bogatym CV, bowiem w przeszłości grał dla aktualnych mistrzów Niemiec, Bayeru Leverkusen, ale przede wszystkim Bayernu Monachium. Weiser wiele lat trzymał równy poziom przez wiele lat, ale nigdy nie otrzymał powołania do dorosłej reprezentacji Niemiec. Wkrótce ulegnie to jednak zmianie, choć zawodnik zagra dla… Algierii.

Wiele lat temu Werder był wielką siłą na niemieckim podwórku, a od kilku lat klub popadł w przeciętność, a nawet spadł do 2. Bundesligi w sezonie 2020/21, zajmując dopiero 17. miejsce w tabeli ligowej. Po roku bremeńczycy powrócili do niemieckiej ekstraklasy, gdzie od dwóch lat prezentują się „nieco” lepiej, niż na przestrzeni ostatnich lat.

Kadra „Zielono-Białych” przechodziła w ostatnich latach ogrom zmian, ale kilku zawodników, niezależnie od pozycji i siły drużyny, pozostało wiernych barwom, nie zostawiając klubu na pastwę losu. Jednym z takich piłkarzy bezsprzecznie jest Mitchell Weiser, który do tej pory rozegrał 94 spotkania dla Werderu, w których to zdobył dziewięć bramek oraz zaliczył 23 asysty. Obecnie mało kto wyobraża sobie wyjściową XI bez uniwersalnego gracza, który w swojej karierze miał dosłownie okazję zagrać na wszystkich pozycjach od obrony po atak!

Co prawda liczby te nie powalają, ale jeśli pod uwagę weźmiemy wszystkie statystyki Mitchella na niemieckim podwórku, biorąc pod uwagę grę dla Kolonii, Bayernu, Leverkusen, Herthy BSC oraz Werderu, to nikt nie zaprzeczy, że Weiser jest niezwykle doświadczonym niemieckim zawodnikiem:

Dla wielu młodych i utalentowanych piłkarzy, gra w dorosłej reprezentacji Niemiec jest wielkim marzeniem jednakże wielu z nich nigdy tak naprawdę nie spotka tego zaszczytu. Mitchell Weiser bezsprzecznie jest jednym z takich zawodników. 30-latek co prawda ma na swoim koncie występy w młodzieżowej niemieckiej reprezentacji narodowej, z którą wygrał nawet EURO U-17 w 2017 roku, ale nigdy tak naprawdę nie doczekał się powołania do seniorskiej reprezentacji…

Wkrótce ulegnie to zmianie – zawodnik Werderu nie zagra jednak dla „Die Mannschaft”, a dla drużyny narodowej… Algierii! Jak trąbią od pewnego czasu niemieckie media, Weiser po tym jak otrzymał algierski paszport, został tym samym uprawniony do gry w ekipie Algierczyków! Ponadto wszystko wskazuje na to, że już w listopadzie otrzyma on powołanie od selekcjonera Vladimira Petkovica na zgrupowanie „Lisów Pustyni”.

🚨🇩🇿 Mitchell #Weiser wants to play for the Algerian national team in the future ✔️

His federation change has already been completed by FIFA. His grandfather is Algerian (on his mother’s side). National coach Vladimir Petković could nominate him for the first time as early as… pic.twitter.com/DgDXjisSeG

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 17, 2024