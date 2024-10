Były zawodnik Arsenalu i Villarrealu na testach w Championship

Brytyjskie media donoszą, że na terenie obiektów treningowych występującego na poziomie Championship klubu Leeds United znajduje się Francis Coquelin. Francuz znany z występów dla Arsenalu, Valencii czy ostatnio Villarrealu znajduje się tam na testach i lada moment ma podpisać kontrakt z piątą drużyną tego sezonu drugiej ligi angielskiej.

Klub potrzebuje wzmocnień

Okienko transferowe już dawno zostało zamknięte, a Leeds United potrzebuje wzmocnień. Zwłaszcza na pozycji defensywnego pomocnika. W spotkaniu 7. kolejki Championship kontuzji kolana doznał Ethan Ampadu – kapitan drużyny i reprezentant Walii.

Trzy dni później „Pawie” rozgrywały mecz z Norwich City i… kontuzji kolana doznał Ilia Gruev, drugi z defensywnych pomocników. To znalazło odzwierciedlenie w wynikach klubu – Leeds zremisowało dwa ostatnie spotkania tracąc przy tym trzy bramki. Pod nieobecność Walijczyka i Bułgara w środku pola występował Japończyk Ao Tanaka oraz typowa zapchajdziura – Anglik Joe Rothwell.

W związku z tym Daniel Farke poprosił klub o znalezienie opcji do środka pola, która wzmocni zespół. Naturalnie, Leeds United może w tym momencie podpisać kontrakt tylko z zawodnikami bez umowy. Ich pierwszym wyborem był Senegalczyk Cheikhou Kouyate, który w ostatnim sezonie rozegrał 12 spotkań na poziomie Premier League dla Nottingham Forest. 34-latek nie przeszedł jednak testów medycznych.

Do you think Cheikhou Kouyaté, injury history could be a worry? #lufc #mot pic.twitter.com/JLz438iW8g — Giant Leeds Fan (@GiantLeedsFan) October 12, 2024

Coquelin zagra w Championship

Drugim wyborem jest Francis Coquelin. Kontrakt Francuza z hiszpańskim Villarrealem wygasł wraz z końcem poprzedniego sezonu. Sam zawodnik kilka dni temu pochwalił się zdobyciem certyfikatu UEFA w zakresie zarządzania piłką nożną.

💼 ⚽ With a big smile! Satisfied to have completed the @UEFA Certificate in Football Management (UEFA CFM)-Players’ Edition. And congrats to all the graduated this year! 🙌🏾🙌🏾 #UefaCFM #UefaAcademy pic.twitter.com/hcdiyGSgw5 — Francis Coquelin (@FCoquelin_off) October 16, 2024

33-letni defensywny pomocnik miał już okazję grać na poziomie Championship. W 2014 roku przeniósł się na krótkoterminowe wypożyczenie do Charlton Athletic gdzie rozegrał pięć spotkań. Nazwisko Francuza o wiele bardziej kojarzy się z Arsenalem. W barwach „Kanonierów” grał w latach 2008-2018 rozpoczynając przygodę od drużyn młodzieżowych. W seniorskim zespole rozegrał 160 spotkań.

Następnie za 14 milionów euro trafił do Hiszpanii reprezentując barwy Valencii. W ekipie „Nietoperzy” rozegrał 89 spotkań i podjął zaskakująca decyzję o transferze do Villarrealu. Przez ponad dwa lata był ważnym zawodnikiem „Żółtej Łodzi Podwodnej”, sięgnął nawet po trofeum Ligi Europy w sezonie 2020/2021. W lutym 2023 roku zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, do gry wrócił już w grudniu i wskoczył do wyjściowej jedenastki, lecz nie zdecydował się przedłużać wygasającej umowy.

fot. PressFocus