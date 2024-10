Legenda irlandzkiej piłki zakończyła piłkarską karierę

Słynny irlandzki skrzydłowy Aiden McGeady w wieku 38 lat zakończył piłkarską karierę. Najwięcej występów zaliczył dla Celtiku i Sunderlandu, z którymi zdobył jedyne trofea w karierze. Znajduje się także w czołówce piłkarzy z największą liczbą występów dla reprezentacji Irlandii. Przede wszystkim zasłynął ze sztuczki technicznej nazwanej na jego cześć ”McGeady Spin”.

Choć Aiden McGeady urodził się i wychował w Szkocji, nigdy nie reprezentował tego kraju. Ze względu na pochodzenie jego dziadków wybrał grę dla Irlandii. Dla reprezentacji Irlandii rozegrał aż 93 mecze, co stawia go na ósmym miejscu wśród zawodników z największą liczbą występów dla tego kraju. Z kadrą Irlandii zagrał na EURO 2012 i EURO 2016, a w rozgrywanym w Poznaniu grupowym meczu EURO 2012 z Chorwacją (1:3) zaliczył asystę. Łącznie w kadrze zdobył 13 asyst, a goli strzelił pięć.

Otarł się o wyjazd na mistrzostwa świata 2010 i 2018, lecz w obu przypadkach Irlandia przegrała baraże o awans. Po przegranym dwumeczu z Danią o awans na mundial w Rosji zakończył karierę reprezentacyjną. Niemal siedem lat później, w wieku 38 lat podjął decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej. Przez ostatni rok występował dla szkockiego drugoligowca – Ayr United, gdzie łączył role piłkarza i dyrektora technicznego. Co ciekawe, od kilku miesięcy trenerem tego klubu jest kolega McGeady’ego z czasów gry w Celtiku – Scott Brown.

Ayr United Football Club can confirm that Aiden McGeady has left the Club by mutual agreement.

The Club would like to thank Aiden for his contribution since joining in July 2023 and wish him the best for his future.#WeAreUnited pic.twitter.com/P0H4B9aOhr

— Ayr United (@AyrUnitedFC) October 1, 2024