Modrić z wyjątkowym rekordem. Chorwat najstarszym piłkarzem w historii Realu Madryt

O niektórych piłkarzach mówi się, że są jak wino. Jednym z nich jest Luka Modrić, który na najwyższe obroty wspiął się dopiero po trzydziestym roku życia. Długowieczny Chorwat może bić dzięki temu rekordy. W starciu z Celtą Vigo został najstarszym graczem w historii Realu Madryt. Pomocnik zagrał w spotkaniu, mając 39 lat i 40 dni.

Ferenc Puskás to synonim długowieczności w piłce nożnej. Węgier swój ostatni mecz w Realu Madryt zagrał w wieku 39 lat oraz 36 dni. Miało to miejsce 8 maja 1966 roku w trakcie spotkania Copa del Generalísimo (obecnie Copa del Rey). Na wyjeździe madrycka drużyna przegrała w ćwierćfinałowym starciu pucharu 2:3 z Realem Betis. W rewanżu węgierski piłkarz już nie wystąpił. Przez 58 lat nie było gracza w „Los Blancos”, który zagrałby w starszym wieku niż Puskás.

Rekord pobił kapitan Realu Madryt – Luka Modrić. 19 października w meczu Celta Vigo — Real Madryt (1:2) Carlo Ancelotti wpuścił w 62. minucie na boisko doświadczonego Chorwata. Zdobywca Złotej Piłki z 2018 roku grając na Estadio Balaídos, miał 39 lat i 40 dni. Ten niezwykły rekord zawodnik uczcił na murawie – zaledwie trzy minuty po wejściu zanotował asystę przy golu Viniciusa Júniora. Przy trafieniu piłkarz urodzony w Zadarze podał prostopadle do Brazylijczyka, który wykończył akcję. Zagranie w stylu starego, dobrego Modricia.

W ten sposób, Modrić stał się najstarszym asystentem w historii „Królewskich”. Kolejnym rekordem do pobicia przez rozgrywającego może być miano najstarszego piłkarza z golem w Realu.

Luka Modrić becomes the oldest player to play for Real Madrid at 39 years and 40 days in his 13th season at the club.

And he assisted three minutes after being subbed on 🍷 pic.twitter.com/vvN0JbV2zI

— B/R Football (@brfootball) October 19, 2024