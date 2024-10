Boateng chce zostać trenerem

Jerome Boateng to nazwisko, którego raczej nie trzeba przedstawiać kibicom. Niemiec ma za sobą bardzo bogatą karierę piłkarską, na którą składają się liczne sukcesy w piłce klubowej, jak i również reprezentacyjnej. Niestety, cień na jego karierę kładą jednak liczne skandale związane z jego życiem prywatnym – w końcu mowa między innymi o przemocy domowej, czy też głośnej sprawie z Kasią Lenhardt, która odebrała sobie życie…

Boateng bliski końca kariery

Jeszcze kilka miesięcy temu w mediach było bardzo głośno na temat możliwego powrotu Boatenga do Bayernu Monachium, po tym jak monachijczycy na początku 2024 roku borykali się z gigantycznymi problemami kadrowymi. Koniec końców „Bawarczycy” zdecydowali się jednak zatrudnić Erica Diera z Tottenhamu, podczas gdy Jerome trenował przy Saebener Strasse w Monachium jeszcze przez kilka tygodni.

Koniec końców Niemiec znalazł w lutym nowy klub – włoską US Salernitanę – co mimo wszystko okazało się niewypałem, albowiem po jednej rundzie i siedmiu spotkaniach, stoper opuścił Serie A i dołączył do austriackiego klubu LASK, co spotkało się z wielkim oburzeniem w sieci oraz wśród kibiców. Wielu fanów było zdegustowanych, że ekipa z Austrii zdecydowała się na taki transfer, zwłaszcza że 36-latek ma wiele za uszami…

Skupmy się jednak na kwestiach czysto sportowych, bo pod tym względem Boateng może pochwalić się bardzo bogatą karierą, na którą składają się głównie wielkie sukcesy w Bayernie oraz w kadrze narodowej, z którą sięgnął nie tylko po brązowy medal mistrzostw świata, ale i również złoto z mundialu w 2014 roku. Jeśli natomiast mowa o grze dla FCB, to jego liczby i statystyki prezentują się następująco:

363 spotkania

10 bramek

25 asyst

9x Mistrz Niemiec

5x Puchar Niemiec

5x Superpuchar Niemiec

2x Liga Mistrzów

2x Klubowe Mistrzostwa Świata

2x Superpuchar Europy

Boateng planuje zostać trenerem

36-latek póki co nie planuje jeszcze kończyć swojej kariery, ale coraz więcej spekuluje się, że niebawem stoper powie sobie dość. Nie mniej jednak Boateng nie zamierza wcale żegnać się ze światem piłki, albowiem jak poinformował w niedawnym wywiadzie dla „Sport1”, po zakończeniu aktywnej kariery, jego celem jest zostać trenerem piłkarskim i pójść w ślady innych wielkich niemieckich trenerów.

Jerome Boateng vom @LASK_Official bereitet sich auf seinen nächsten Karriereschritt vor!#SkyBuliAT https://t.co/qLWtmm4RNW — Sky Sport Austria (@SkySportAustria) October 19, 2024

− Wielu świetnych trenerów, takich jak Thomas Tuchel, zaczynało jako asystenci trenerów z młodzieżą. Chcę zdobyć tam doświadczenie, uczyć się, ale także przekazywać swoje doświadczenie młodszym zawodnikom – skomentował Jerome Boateng.

Niemieckie media donoszą, że Boateng rozpoczął już nawet kurs trenerski BFV i jest „najwybitniejszym” z 22 obecnych i byłych profesjonalnych piłkarzy przygotowujących się do roli trenera. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jego umowa z LASK Linz jest ważna do końca czerwca 2026 roku.

− To z pewnością dobra podstawa, jeśli grałeś w piłkę nożną na wysokim poziomie. Ale bycie dobrym piłkarzem nie czyni cię automatycznie dobrym trenerem – powiedział trener Philipp Roper na temat Boatenga.

Fot. PressFocus