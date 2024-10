Raphael Varane z nową rolą – w znanym sobie otoczeniu

Były obrońca Realu Madryt, Manchesteru United i reprezentacji Francji Raphael Varane zakończył swoją sportową karierę we wrześniu 2024 roku. Nie trzeba było jednak długo czekać, aby odnalazł się w nowej roli. Miesiąc po zawieszeniu butów na kołku, pozostał on w strukturach Como, beniaminka Serie A. Francuz w dotychczasowym klubie będzie jednym z członków zarządu.

Raphael Varane z końcem poprzedniego sezonu rozstał się z Manchesterem United, który nie przedłużył z nim umowy. W lipcu Como, beniaminek Serie A z wielkim kapitałem i ambicjami – ogłosił jego przybycie. „Lariani” podpisali z Varane’em dwuletnią umowę z opcją przedłużenia. Kilka tygodni później, doznał kontuzji kolana w pierwszej połowie meczu Pucharu Włoch z Sampdorią. Później, w tym samym tego samego miesiąca został skreślony z listy składu klubu na Serie A. Pod koniec września 2024 roku ogłosił przejście na emeryturę.

Recently retired from professional football, @raphaelvarane will bring his experience and leadership to this new role, marking the next chapter of his career off the pitch.

Como 1907 is pleased to announce the appointment of Raphaël Varane as a board member.

Teraz doświadczony obrońca będzie członkiem zarządu klubu. Już przy okazji zakończenia przygody z futbolem zapowiedział, że pozostanie w strukturach klubu. Mówił wtedy:

Klub na swoich mediach społecznościowych ogłosił byłego piłkarza w następujący sposób: „Raphael Varane, który niedawno zakończył karierę piłkarską, wniesie do nowej roli swoje doświadczenie i przywództwo, rozpoczynając tym samym kolejny rozdział swojej kariery poza boiskiem. Varane będzie współpracować z Osianem Robertsem, dyrektorem ds. rozwoju Como 1907, oraz Juliette Bolon, dyrektorką programu edukacyjnego, aby wesprzeć działania klubu w zakresie rozwoju młodzieży.”

Francuz ma też przygotowywać młodych sportowców do tego jak przygotować się na „życie po życiu”, czyli czas po zakończeniu kariery piłkarskiej.

🚨🇫🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Raphael Varane (31) retires from football! 👋

"They say all good things must come to an end.", he said via statement.

He also confirms he will stay with Como, just in a non-playing role. More confirmed soon. pic.twitter.com/fWsZN4jNbn

— EuroFoot (@eurofootcom) September 25, 2024