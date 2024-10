Liverpool lepszy w hicie kolejki Premier League

W hicie 8. kolejki Premier League, Liverpool pokonał Chelsea 2:1 (1:0) w meczu na Anfield Road. Podopieczni Arne Slota oraz Enzo Mareski zaserwowali całkiem niezły spektakl. Mecz ożywił się w drugiej połowie, w której w pierwszym kwadransie po przerwie padły dwie bramki. Pod koniec meczu „The Blues” mogli wyrównać, ale zabrakło bardzo niewiele. Postronny kibic powinien być zadowolony z tego, co obejrzał w niedzielne późne popołudnie.

Przed meczem

Liverpool podchodził do tego starcia jako ligowy lider po ośmiu kolejkach Premier League. W bramce od pierwszej minuty wystąpił Irlandczyk Caoimhin Kelleher, który zanotował tym samym 50. mecz dla „The Reds” – wszystko to z uwagi na kontuzje mięśniową Alissona Beckera. Brazylijczyka w ostatnim meczu z ławki zastępował na Selhurst Park czeski golkiper, Vitezslav Jaros, który debiutował na poziomie Premier League. Luis Diaz tym razem mecz zaczynał z ławki rezerwowych.

315 days since James’s last start. I saw him in preseason and he looked a little rusty then so wonder how much of a gamble it is. https://t.co/ZThgcJLtYD — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) October 20, 2024

Chelsea wchodziła w rywalizację jako drużyna w strefie europejskich pucharów. Od pierwszej minuty Enzo Maresca postawił na Jadona Sancho na lewym skrzydle oraz Reece’a Jamesa na prawej stronie obrony. Lewa obrona to z kolei Malo Gusto. Dla Jamesa był to pierwszy od 315 dni mecz w podstawowym składzie. Włoski trener postawił na środku obrony na duet Levi Colwill – Tosin Adarabioyo.

Przed spotkaniem nastąpiła minuta braw dla Petera Cormacka. Ważny pomocnik „The Reds” podczas kadencji Billa Shankly’ego, zmarł niedawno w wieku 78 lat.

Pierwsza połowa

Po kilku minutach spotkania wydawało się, że Moises Caicedo nabawił się urazu, ale był to fałszywy alarm. Mecz rozpoczął się od pewnej kontrowersji. Tosin Adarabioyo jako ostatni obrońca w okolicach linii środkowej zatrzymał w szybkiej kontrze Diogo Jotę, przy okazji zaznaczając mu się przy upadku – była to szósta minuta meczu.

Egipcjanin Mohamed Salah rzucił daleką piłkę przed siebie i Nigeryjczyk zatrzymał Portugalczyka, co przypominało akcję Evanilson-Saliba dzień wcześniej. Piłka jednak zmierzała minimalnie w boczny sektor boiska, co uratowało Tosina. Pierwszy kwadrans był pozbawiony dobrych okazji.

W 19. minucie z kolei Trent Alexander-Arnold nadepnął Reece’a Jamesa w polu karnym Liverpoolu i sytuacja przeszła trochę bez echa. Podstawy do jedenastki jak najbardziej były. Sędzia John Brooks jednak nie do końca wydawał się panować nad meczem.

No penalty given for this challenge. Absolute joke. pic.twitter.com/ywLVt07ieQ — 💫 (@iChelseaTweets) October 20, 2024

25. minuta to z kolei podanie Madueke do Palmera i obrona Kellehera. Minutę później Levi Colwill, grający przeciętny mecz, sfaulował Salaha w polu karnym przez co podyktowano rzut karny dla Liverpoolu. „Król Egiptu” się nie pomylił i strzelił 162. gola w karierze w Premier League.

Dobił tym wynikiem do Jermaina Defoe, a zbliżył się na jedno trafienie do ósmego Robbiego Fowlera. Thierry Henry wyprzedza Salaha już jedynie o 13 trafień. Po chwili Diogo Jota zasugerował zmianę po starciu z początku meczu z Colwillem, za niego wszedł Darwin Nunez.

Niestety Colwillowi prąd odcięło, co on tu chciał zrobić — Jj Święcicki (@swiety_swiety) October 20, 2024

w 33. minucie Moises Caicedo zaserwował mocne progresywne podanie do Nicolasa Jacksona, a ten uderzył minimalnie niecelnie. Senegalczyk złapał się po wszystkim za plecy, ale kontynuował grę. Parę minut później w ręce Sanchesa uderzył Szoboszlai. Doliczony czas gry to z kolei anulowana decyzja z boiska przez Brooksa, gdyż uznano, że Robert Sanches trafił najpierw w piłkę, a potem w Curtisa Jonesa. Liverpool nie otrzymał więc drugiego karnego. W 50. minucie Cole Palmer nad bramką i na tym skończyła się pierwsza połowa.

Druga połowa

Chelsea zmieniła się co nieco po przerwie, zdjęto bowiem Sancho, a za niego wszedł Pedro Neto – i była to dobra decyzja. Rozruszał on ofensywę „The Blues”. Efekty dobrej zmiany Chelsea było widać w 48. minucie. Świetne podanie po ziemi do Jacksona poskutkowało bramką na 1:1. Pierwotnie odgwizdano spalonego, ale zmieniono decyzję.

2-1 Liverpool. THEY HAVE ALREADY TAKEN THE LEAD AGAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CURTIS JONES SCORES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/m8MkQZZM9T — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) October 20, 2024

To okazało się na nic parę minut później. Salah doskonale wrzucił do Curtisa Jonesa, świetnie dysponowanego w tym meczu – ten uprzedził defensywę „The Blues” i wpakował piłkę dosłownie przed nosem Roberta Sanchesa, który przysnął w tej sytuacji.

Potrójna zmiana nastąpiła dla londyńczyków dwie minuty później. Enzo, Veiga oraz Badiashile czekali na swoją szansę. Po paru minutach niecelnie uderzył Cody Gakpo. Swoje próby mieli też Noni Madueke, Malo Gusto i Cole Palmer – „Cold” miał trzy próby i trzy niecelne.

W doliczonym czasie gry, Christopher Nkunku bliski był bramki w stylu Diaza z Bologną, ale mu się to nie udało i wpadł na bandę. Liverpool pozostaje więc na prowadzeniu w Premier League.

Liverpool – Chelsea 2:1 (1:0)

Mohamed Salah 29k’, Curtis Jones 51′ – Nicolas Jackson 49′

Fot. screen X/ Viaplay