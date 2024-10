Kapitan Linetty z golem. Opaska podziałała

Karol Linetty ma słodko-gorzki tydzień. Został kapitanem Torino pod nieobecność ciężko kontuzjowanego Duvana Zapaty. Opaska kapitańska zdecydowanie mu pomogła, bo zdobył piękną bramkę z Cagliari na 2:1. Niestety jednak dla Polaka, później to „Gli Isolani” dwukrotnie trafili do siatki i finalnie gol Linetty’ego nie dał nawet punktu.

Kapitan Linetty z golem

Karol Linetty raczej bardzo rzadko trafia do siatki. Nie jest to pomocnik, którego nazwalibyśmy bramkostrzelnym. Ile ma goli dla Torino? Otóż ten z Cagliari był dopiero trzecim. Wcześniej trafił 13 listopada 2022 roku z AS Romą, zatem na kolejnego gola musiał czekać prawie dwa lata! Ma przy tym aż 120 spotkań dla „Byków”. Przeciwko Cagliari rozegrał naprawdę dobry mecz – celność podań na poziomie 93% (41/44), jedno kluczowe podanie i w sumie dwa strzały – niecelny oraz celny, który wylądował w siatce.

🇵🇱 𝐊𝐀𝐑𝐎𝐋 𝐋𝐈𝐍𝐄𝐓𝐓𝐘 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 𝐃𝐎 𝐒𝐈𝐀𝐓𝐊𝐈! ⚽️💥 Ależ huknął! 💣 Zobaczcie tego pięknego gola kapitana Torino FC! 😍🤌 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/ALbMMnxM1w — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 20, 2024

Zapakował z całej siły i to tuż po tym, gdy chwilę wcześniej zwijał się z bólu na murawie. Karol Linetty ma pewne miejsce w składzie i jest to jego piąty sezon w Torino. Wcześniej grał oczywiście dla Sampdorii. Początkowo nie mógł się odnaleźć w nowym klubie, ale ważne ogniwo gry w destrukcji zrobił z niego Ivan Jurić – obecnie szkoleniowiec AS Romy. U Paolo Vanoliego także jest ważnym zawodnikiem na pozycji szóstki. Jeszcze kilkanaście spotkań w Torino i będzie miał ich więcej niż w „Sampie”.

Ceniony w klubie, ale nie w kadrze

Karol Linetty pełni ważną rolę w klubie i gra regularnie w Serie A, lecz nigdy nie przekonywał polskich kibiców w reprezentacji, choć rozegrał w niej aż 47 spotkań. W zasadzie nie wiadomo było do końca jakim jest pomocnikiem i jaką ma pełnić rolę. Jego ostatnie spotkanie? Porażka z Albanią jeszcze za kadencji Fernando Santosa. Michał Probierz nie powołał go na ani jedno zgrupowanie. Linetty nie kończył eliminacji do mistrzostw Europy, nie grał w barażach, nie został powołany na EURO 2024 ani też na Ligę Narodów.

Probierz inaczej widzi hierarchię pomocników:

Wyspy Owcze – Slisz, Dziczek, S. Szymański, Zieliński – zagraliśmy tu czterema

– zagraliśmy tu czterema Mołdawia – Zieliński , Dziczek, S. Szymański

, Dziczek, S. Szymański Czechy – Piotrowski, D. Szymański, Slisz

Łotwa – S. Szymański, D. Szymański, Piotrowski

Estonia – Piotrowski, Slisz, Zieliński

Walia – Piotrowski, Slisz, Zieliński

Ukraina – Zieliński , S. Szymański, Romanczuk

, S. Szymański, Romanczuk Turcja – Piotrowski, Slisz, Zieliński

Holandia – Slisz, Zieliński , Romanczuk

, Romanczuk Austria – Piotrowski, Slisz, Zieliński

Francja – Moder, Zieliński , S. Szymański

, S. Szymański Szkocja – S. Szymański, Zieliński , Urbański

, Urbański Chorwacja – S. Szymański, Zieliński , Urbański

, Urbański Portugalia – S. Szymański, Zieliński , Oyedele

, Oyedele Chorwacja – S. Szymański, Zieliński, Moder

Tak sobie huknął z dystansu Karol Linetty, kapitan Torino FC występujący na pozycji defensywnego pomocnika. 😎 🫡 https://t.co/mJa7YP8YxR — Tomek Hatta (@Fyordung) October 20, 2024

Jedynym pewniakiem i będącym ostatnio w doskonałej formie zawodnikiem jest Piotr Zieliński. Sebastian Szymański także broni się kolejnymi trafieniami, które zanotował ze Szkocją i Chorwacją i już pięć razy z rzędu wychodził w podstawowym składzie. Probierz szuka jednak szóstki, a Linetty właśnie na tej pozycji gra w klubie i jest bardzo chwalony. Co więcej, Torino także korzysta z wahadeł, więc pomocnik jest z taką taktyką dobrze zaznajomiony. Czy to już czas, by mówić o powrocie Karola do kadry?

