Borussia Dortmund bez treningu na Santiago Bernabeu, bo… boi się szpiegów. Ancelotti odpowiada

Jak informują media, Borussia Dortmund przed spotkaniem Ligi Mistrzów z Realem Madryt nie zamierza trenować na Estadio Santiago Bernabeu. Wszystko przez obawę o szpiegów, którzy mieliby potencjalnie ukrywać się na stadionie w celu nagrania jednostki treningowej niemieckiego zespołu. Odpowiedzi na tego typu zarzuty nie zabrakło. W imieniu Realu Madryt w temacie wypowiedział się włoski szkoleniowiec Carlo Ancelotti.

Trener Borussii Dortmund Nuri Sahin postanowił przeprowadzić trening przedmeczowy swojego zespołu w obiektach niemieckiego klubu i pominąć trening na Bernabéu, aby… uniknąć szpiegów Realu Madryt. Turecki szkoleniowiec BVB ma uważać, że „Los Blancos” posunęliby się do takich czynów, umieszczając na terenie stadionu osoby, które miałyby za zadanie obserwować trening zespołu, a następnie przekazać te informacje do sztabu Realu Madryt.

🚨 Borussia Dortmund will not do the usual training at Santiago Bernabéu ahead of the UCL matchup, because they fear spies.

Nuri Sahin has decided to train in Germany & then travel to Spain, because he wants to prevent Real Madrid from knowing his tactics.@BILD pic.twitter.com/k9HC4sZreL

