Atletico Madryt – Lille 23.10 – Typy bukmacherskie

STS kurs 2.05 Atletico Madryt - Lille Obie strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Atletico Madryt – Lille. Nowy tydzień, a z nim związane kolejne emocje piłkarskie, ale tym razem w europejskich pucharach i skupimy swoją uwagę na elitarnej Lidze Mistrzów! I to w nowym wydaniu, ponieważ mamy fazę ligową, 36 drużyn i wszyscy w jednej grupie. Każda drużyna rozegra po osiem spotkań z różnymi rywalami.

W środę zostanie rozegranych dziewięć spotkań, a tam między innymi starcie na Metropolitano Stadium, gdzie Atletico Madryt podejmie francuskie Lille. Czy hiszpański zespół nie zwiedzie? Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie związane z tym spotkaniem.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij gwarantowane 760 PLN! ⬅️

Sprawdź najlepszych bukmacherów w rankingu

Atletico Madryt – Lille – typy bukmacherskie

Jak człowiek słyszy, że Atletico Madryt będzie grało to automatycznie zdaje sobie sprawę, że nie będzie to nudne spotkanie!

Atletico rok temu fazę grupową przebrnęło dość sprawnie w Champions League, ponieważ zajęli pierwsze miejsce z bilansem (4-2-0), więc nie przegrali żadnego spotkania. Nie ma się co jednak dziwić, bo za rywali mieli Lazio Rzym, Feyenoord Rotterdam czy Celtic Glasgow, także nie była to absolutna czołówka europejska. No ale dwukrotnie punkty stracili, między innymi ze szkockim zespołem i schody dopiero zaczęły się w fazie pucharowej. W 1/8 finału trafili na Inter i pierwszy pojedynek w Mediolanie przegrali 0:1, więc przed rewanżem nie byli w złej sytuacji. W Madrycie dokonali odwetu i wygrali 2:1, ale awansowali dopiero po rzutach karnych. W ćwierćfinale grali z Borussią Dortmund i zaczęli dobrze, bo od zwycięstwa 2:1, ale w Niemczech przegrali 2:4 i odpadli. W La Lidze gospodarze zajmują trzecią lokatę z bilansem (5-5-0) i pozytyw taki, że jeszcze nie przegrali, chociaż lubią remisować. Nie dali się w wielkich derbach Madrytu, gdzie skończyło się podziałem punktów z Realem, ale z Rayo Vallecano czy Real Sociedad powinni spokojnie zgarnąć trzy punkty. W ostatniej kolejce zaczęli od falstartu, bo przed własną publicznością przegrywali 0:1 z Leganes, ale po końcowym gwizdku na tablicy widniał wynik 3:1. Są na pewno podrażnieni ostatnim meczem w Lidze Mistrzów, ponieważ w Lizbonie przegrali z Benficą aż 0:4…

Lille w Champions League ze zmiennym szczęściem, bo na inaugurację przegrali z inną portugalską drużyną – Sportingiem 0:2, ale druga kolejka już im wszystko wynagrodziła, bo pokonali… Real Madryt na własnym obiekcie 1:0. To na pewno dało im pozytywnego kopa i jasny sygnał dla innych drużyn – nie można ich lekceważyć! Goście na razie nieźle radzą sobie na dwóch frontach, bo w Ligue 1 zajmują czwarte miejsce po ośmiu kolejkach, a ostatnio zatrzymali dotychczasowego lidera Monaco, dzieląc się z nimi punktami.

Atletico ma spory problem w defensywie, bo tracą regularnie bramki, a francuski klub podbudowany wygraną nad Realem – gram gola po obu stronach.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Atletico Madryt – Lille

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Atletico Madryt – Lille! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca pierwszej bramki w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie do bramki przeciwnika ma według analityków STS ma Julian Alvarez z Atletico Madryt po kursie 5.00! Na Antoine Griezmanna, legendę hiszpańskiego klubu kurs 7.00.

Atletico jest faworytem tego spotkania, jednak Lille w dobrej dyspozycji i mają już zwycięstwo na swoim koncie w tej edycji Ligi Mistrzów. Z pewnością goście będą chcieli postawić jak najcięższe warunki i najbardziej jak to możliwe utrudnić grę gospodarzom. Ciekawą propozycją na to spotkanie może być również liczba żółtych kartek.

Mecze bezpośrednie Atletico Madryt – Lille

Pojedynków bezpośrednich brak, ale w ostatnim czasie Atletico wygrało dwa mecze, tyle samo remisowało i poniosło jedną porażkę (0:4 z Benficą), natomiast Lille wygrało trzy spotkania, remisując dwa, bez porażki!

Przewidywane składy Atletico Madryt – Lille

Atletico Madryt : Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Lenglet, Galan; De Paul, Koke, Barrios; Griezmann, Sorloth

: Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Lenglet, Galan; De Paul, Koke, Barrios; Griezmann, Sorloth Lille: Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Bouaddi, Andre; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella; David

Fot. PressFocus