Nicola Zalewski obiektem wyzwisk: „Wyślijcie go na księżyc, niech nie wraca”

Nicola Zalewski w starciu z Interem Mediolan wrócił do podstawowego składu. W obliczu kontuzji Alexisa Saelemaekersa oraz Stephana El Shaarawy’ego trener Ivan Jurić skorzystał z Polaka w tym ważnym spotkaniu. Reprezentant Polski nie spełnił jednak oczekiwań, był najsłabszy na boisku (tak mówią noty), a kibice AS Romy mają go dość. Media społecznościowe zalali masą wyzwisk i negatywnych komentarzy na temat Nicoli Zalewskiego.

Trudny powrót

Reprezentant Polski do gry w barwach AS Romy wrócił już w poprzedniej kolejce. W starciu z Monzą Nicola Zalewski pojawił się z ławki w 20. minucie. W niedzielnym spotkaniu z Interem Mediolan wychowanek klubu wystąpił już od pierwszej minuty i nie był to występ marzeń… W 60. minucie Inter Mediolan wyszedł na prowadzenie i niestety spory błąd w tej akcji popełnił Nicola Zalewski. Polak poślizgnął się co otworzyło rywalom okazję do wyprowadzenia kontry, a w konsekwencji na strzelenie jedynej w tym spotkaniu bramki.

𝐋𝐀𝐔𝐓𝐀𝐑𝐎 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐄𝐙 𝐖𝐘𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐄 𝐖 𝐑𝐙𝐘𝐌𝐈𝐄! ⚽️💥 Argentyńczyk posłał prawdziwą 💣 bombę do siatki gospodarzy, a cała akcja zaczęła się od… błędu 🇵🇱 Nicoli Zalewskiego 😬👇 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/l5VfzYVDoe — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 20, 2024

AS Roma po porażce z Interem Mediolan zajmuje dopiero 10. pozycję w tabeli Serie A. Kibice „Giallorossich” mają dość, reprezentant Polski w 72. minucie, kiedy opuszczał murawę, został wygwizdany przez własnych kibiców. Po spotkaniu włoskie media zgodnie wybrały go najgorszym zawodnikiem spotkania.

Nicola Zalewski obiektem drwin

Jednak to co wydarzyło się na Stadio Olimpico przeniosło się również w media społecznościowe, gdzie kontynuowana jest „krucjata” przeciwko reprezentantowi Polski. Większość sympatyków stołecznego klubu domaga się natychmiastowego odstawienia Nicoli Zalewskiego od pierwszej drużyny i postawienie na juniorów jego kosztem. Są również i tacy, którzy życzą Polakowi kontuzji, by już nigdy więcej nie musieli oglądać go w koszulce AS Romy. Zresztą sami zobaczcie, wybraliśmy komentarze, które nie opierają się w 90% na przekleństwach – a takich było sporo:

– Modlę się codziennie, żeby Zalewski dostał kontuzji obu więzadeł krzyżowych

– My płacimy, bo mamy Zalewskiego na boisku, a oni nie. To jak podatek do zapłacenia, jeśli pojawisz się z nim w roli startera

– Nie bez powodu Zalewski znalazł się poza składem

– W tym momencie lepiej by było, gdyby razem z Tonalim i Fagiolim w tej aferze bukmacherskiej umieścili też Zalewskiego

– Co za miernota Zalewski – najpierw nie oddaje na środek schodząc na rzut rożny, a potem traci piłkę jako ostatni, spieprzaj

– Gdzie my do cholery chcemy jechać z takimi ludźmi jak Zalewski i Celik? Nie powinni nawet grać w Serie C, do cholery

– Zalewski jesteś tragedią, spier***aj

Zalewski sei una tragedia vattene a fanculo — 🐺 (@asrsupporter) October 20, 2024

– Zalewski jest cymbałem

– Dlaczego do cholery Zalewski gra w piłkę nożną?

– Przypomnijmy, że to Zalewski chciał pozwać Romę za „niesłuszne” wykluczenie ze składu

– Zaraza, na którą nawet mieszkańcy Lacjum się nie spodziewali. Wyrzucenie go ze składu było najbardziej rzymskim czynem, jakiego kiedykolwiek dokonano!

– Muszą cię wysłać na Księżyc i to bez powrotu. Nie chcę cię więcej widzieć na boisku.

Nicola Zalewski ograniczył możliwość dodawania komentarzy pod zdjęciami na swoim profilu na Instagramie. W zasadzie najlepiej, gdyby grał tylko w meczach reprezentacji, gdzie paradoksalnie jest naszym najlepszym zawodnikiem. To ogromny kontrast w stosunku do tego, co pokazuje w Romie, gdzie już za Daniele De Rossiego grał bardzo, bardzo przeciętnie i wylądował na ławce rezerwowych.

fot. PressFocus