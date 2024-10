Polska – Chorwacja. Aresztowano dwóch uzbrojonych mężczyzn

Dokładnie tydzień temu byliśmy świadkami meczu Polska – Chorwacja. W poniedziałek warszawska policja poinformowała o wydarzeniu poprzedzającym mecz reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Przed spotkaniem służby zatrzymały dwóch uzbrojonych mężczyzn w wieku 35 i 40 lat. Obaj mężczyźni są obcokrajowcami.

Polska – Chorwacja o krok od tragedii

Reprezentacja Polski na stadionie PGE Narodowym zremisowała 3:3 z Chorwacją. Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Piotr Zieliński, Nicola Zalewski i Sebastian Szymański. Dla ekipy gości strzelili Borna Sosa, Petar Sucić i Martin Baturina. Niewiele brakowało, a zamiast bramkami moglibyśmy się przejmować o wiele bardziej przykrymi wydarzeniami. Jak poinformowała warszawska policja, przed meczem Polska – Chorwacja zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy zachowywali się podejrzanie. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji:

W trakcie patrolu zauważyli dwóch mężczyzn, którzy próbowali wmieszać się w grupę chorwackich kibiców stojących na chodniku. Na widok radiowozu jeden z nich próbował się oddalić z miejsca, natomiast drugi udawał, że nie widzi policjantów. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co jest powodem ich nietypowego zachowania. Jak się okazało, pierwszy z nich, 35-letni obywatel Gruzji posiadał przy sobie cudze prawo jazdy.

Saszetka drugiego z mężczyzn, 40-letniego obywatela Grecji, skrywała niebezpieczeństwo. Cudzoziemiec schował w niej broń palną z załadowanym magazynkiem. Policjanci zabezpieczyli od obywatela Grecji pistolet wraz z amunicją. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że miał on również ukryte ostrze w klamrze paska i posługiwał się fałszywym, greckim dowodem osobistym. Jakby tego było mało, okazało się, że broń znaleziona przy nim figurowała jako utracona we Włoszech. Na pytanie policjantów, skąd ma broń, odpowiedział, że znalazł pistolet 5 godzin wcześniej w galerii handlowej w innej dzielnicy i właśnie szedł do najbliższej jednostki Policji aby go oddać.

Dwóch cudzoziemców zatrzymali policjanci warszawskiego Oddziału Prewencji zabezpieczający mecz Polska – Chorwacja, który rozgrywany był na Stadionie Narodowym w ubiegły wtorek. Mężczyźni próbowali wmieszać się w grupę chorwackich kibiców. Przy obywatelu Grecji znaleziono broń… pic.twitter.com/1pWNvqHAMi — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 21, 2024

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Sąd na wniosek Prokuratury zdecydował o umieszczeniu 40-letniego obywatela Grecji w tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy. Za posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz posługiwanie się podrobionym dowodem osobistym grozi mu do ośmiu lat więzienia. Jeśli chodzi o 35-letniego obywatela Gruzji, to usłyszał zarzut ukrywania nienależącego do niego prawa jazdy za co grozi mu do dwóch lat więzienia.

fot. PressFocus