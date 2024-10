Wreszcie! Neymar wrócił na murawę po długiej kontuzji

Rok i trzy dni. Dokładnie tyle minęło od ostatniego meczu brazylijskiej gwiazdy Al-Hilal. 18 października 2023 roku Neymar rozegrał 45 minut w barwach reprezentacji Brazylii przeciwko Urugwajowi. Wówczas zerwał więzadło krzyżowe przednie i poważnie uszkodził łąkotkę. 21 października 2024 roku Neymar wrócił w rozgrywkach Azjatyckiej Ligi Mistrzów. W meczu przeciwko Al-Ain gwiazda Al-Hilal pojawiła się na boisku w 77. minucie.

Trasfer i… kontuzja

Neymar, który w sierpniu 2023 roku przeszedł z Paris Saint-Germain do Al-Hilal za kwotę około 90 milionów euro, miał stać się gwiazdą nie tylko swojego nowego klubu, ale i całej ligi saudyjskiej. Kibice musieli jednak długo czekać na jego debiut, ponieważ Brazylijczyk przybył do zespołu z kontuzją.

Zadebiutował 15 września, a do momentu wyjazdu na październikowe zgrupowanie reprezentacji Brazylii zdążył rozegrać pięć spotkań, co dało mu jedną bramkę i dwie asysty. Niestety, podczas gry dla kadry doznał kolejnego urazu. Neymar miał wrócić do pełni formy na sezon 2024/2025, ale jego rehabilitacja nie przebiegała zgodnie z oczekiwaniami. Brazylijczyk został nawet wykreślony ze składu Al-Hilal w listopadzie 2023 roku. Wszystko po to, aby zarejestrować innego zagranicznego gracza. Dzięki temu zrobiło się miejsce dla sprowadzonego z Marsylii Renana Lodiego.

Neymar is backing Saudi Arabia's bid to host the 2034 World Cup 🇸🇦 pic.twitter.com/YMs8wocns8 — The Footy Section (@FTBLsection) September 23, 2024

Podczas rehabilitacji reprezentant „Canarinhos” wspierał Arabię Saudyjską w kontekście organizacji mistrzostw świata w 2034 roku.

Cieszę się, że mistrzostwa świata odbędą się w Arabii Saudyjskiej. Myślę, że będą to bardzo zaskakujące mistrzostwa świata, dzięki którym ludzie z całego świata będą mogli lepiej poznać saudyjską kulturę i kraj. Myślę, że to będzie wspaniałe doświadczenie. Mam nadzieję, że będę tu ze wszystkimi. Jestem bardzo szczęśliwy. Myślę, że kraj zasługuje na to uznanie, na możliwość goszczenia mistrzostw świata.

Neymar wraca na boisko

Już wcześniej można było podejrzewać, że oto moment na powrót. Zdjęcia opublikowane przez Al-Hilal pokazywały Neymara biorącego udział w treningu drużyny, a następnie dołączającego do niej w podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na mecz z klubem UAE Pro League. Wreszcie po ponad 360 dniach wrócił na boisko – i to właśnie w niezwykle prestiżowym spotkaniu Azjatyckiej Ligi Mistrzów z Al-Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Brazylijczyk rozpoczął ten mecz z ławki rezerwowych. Szeroko uśmiechnięty pojawił się na murawie przy wyniku 3:5.

369 days since suffering an ACL injury, Neymar makes his return for Al-Hilal 💪 (via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/0Oa8l2WlVp — B/R Football (@brfootball) October 21, 2024

Neymar wszedł na boisko w 77. minucie i już kilka minut po wejściu na murawę miał okazję do zdobycia swojej pierwszej bramki po powrocie, a drugiej w całej przygodzie z saudyjskim klubem. Były zawodnik FC Barcelony, Paris Saint-Germain czy Santosu nie rozegrał najlepszego spotkania. Czterokrotnie stracił piłkę, zaliczył jeden niecelny strzał, udała mu się jedna na dwie próby dryblingu i raz faulował rywala. Po jego wejściu Al-Hilal straciło jeszcze jedną bramkę.

Al-Ain 4:5 Al-Hilal

Soufiane Rahimi (39′, 67′, 90+6′), Mateo Sanabria (63′) : Salem Al Dawsari (45+5′, 65′, 75′), Renan Lodi (25′), Sergej Milinković-Savić (45+2′)

fot. screen ESPN