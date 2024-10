Rywal Legii w Europie zwolnił trenera. Zastąpił go trener z… IV ligi

Szwedzkie Djurgarden jest jednym z rywali Legii Warszawa w fazie ligowej Ligi Konferencji. Stołeczny klub w ostatni weekend przegrał w derbach Sztokholmu z Hammarby i wypadł poza strefę premiowaną grą w europejskich pucharach. Trzy dni przed ważnym meczem w Lidze Konferencji klub dokonał zmiany trenera. W jego miejsce zatrudniono szkoleniowca z… czwartej ligi.

Do końca sezonu Allsvenskan pozostały już tylko trzy kolejki. Kwestia mistrzostwa Szwecji pozostaje już niemal rozstrzygnięcia na korzyść Malmo, ale wciąż trwa walka o miejsca premiowane grą w eliminacjach Ligi Konferencji. W ostatniej kolejce Djurgarden mierzyło się w derbach Sztokholmu z Hammarby i w wyniku porażki 0:2 po niemal pięciu miesiącach wypadło ze strefy premiowanej grą w europejskich pucharach. Co więcej, tylko przez dwie z 27 kolejek Djurgarden znajdowało się poza pierwszą trójką.

Derby Sztokholmu rozpoczęły się w niedzielę 20 października, ale zostały dokończone dzień później. W 76. minucie mecz został bowiem przerwany z powodu zamieszek wywołanych przez fanów Djurgarden. Pozostałe minuty dograno kolejnego dnia, ale już przy pustych trybunach. Był to już ligowy mecz z rzędu Djurgarden bez zwycięstwa. Wcześniej stołeczny klub jedynie zremisował z walczącymi o utrzymanie Varnamo i Kalmar. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki tylko jeden z ich ostatnich pięciu meczów zakończył się zwycięstwem.

A huge derby match in Sweden was suspended on Sunday – with fans banned from watching the second half. 😮

The Stockholm derby between Hammarby and Djurgarden descended into chaos when supporters began throwing pyrotechnics onto the pitch.

One of the wildest derbies in Europe 🤯 pic.twitter.com/9vQxLASphc

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 21, 2024