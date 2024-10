Diego Forlan będzie tenisistą na pełen etat – wkrótce pierwszy turniej

Legendarny piłkarz reprezentacji Urugwaju Diego Forlan już niebawem porzuci turnieje amatorskie na rzecz profesjonalnych. 45-latek po przejściu na emeryturę zajął się tenisem. W dniach 11-18 listopada zadebiutuje w roli tenisisty z prawdziwego zdarzenia podczas Uruguay Open w ATP Challenger Tour. Jego deblowym partnerem będzie Argentyńczyk – Federico Coria. Urugwajczyk znalazł swój sposób na „życie po życiu” w innej dyscyplinie i ma się dobrze.

Diego Forlan w 2019 roku zdecydował się zakończyć piłkarską karierę, po tym jak rok pozostawał bez klubu. 45-latek jest legendą urugwajskiej piłki. Wystąpił dla tego kraju w 112 meczach i strzelił w nich 36 goli, a jego zdecydowanie największym osiągnięciem z kadrą jest występ na mundialu w 2010 roku w RPA.

Urugwaj dotarł wówczas do fazy półfinału, gdzie ostatecznie uległ Holandii 2:3. Forlan podczas turnieju ciągnął swoją ekipę do przodu i zdobył razem z Thomasem Mullerem, Davidem Villą oraz Wesley Sneijderem najwięcej goli – pięć. Został również wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W spotkaniu o trzecie miejsce zwyciężyli Niemców 3:2.

W klubowej piłce reprezentował barwy między innymi Manchesteru United, Villarrealu oraz Atletico Madryt. To właśnie z uwagi na jego zachowanie w pierwszym z klubów wprowadzono żółtą kartkę za zdejmowanie koszulki. Ma na swoim koncie zwycięstwo w Pucharze Anglii oraz mistrzostwo Anglii z United oraz wygrał Ligę Europy z Atletico. Dwa razy został również królem strzelców La Liga. Najpierw podczas przygody w Villarrealu, a później podczas gry w madryckiej ekipie.

World Cup 2010 Golden Ball 🇺🇾

Diego Forlan won the Player of the Tournament award at the 2010 World Cup in South Africa and was also joint top goal scorer.

This goal in the semi-final was the pick of the bunch. A long range curler with his left foot.pic.twitter.com/0V2sIZCycc

— Classic Football Shirts (@classicshirts) January 30, 2021