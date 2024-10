Newcastle przedłużyło umowę swojej gwiazdy

Newcastle United w ostatnich miesiącach zaliczyło gwałtowny wzrost pod względem boiskowych dokonań. „Sroki” po przejęciu przez saudyjski fundusz awansowały do Ligi Mistrzów 2023/24, gdzie nie udało im się wejść choćby do fazy pucharowej Ligi Europy. Dość sprawnie udało się zbudować ofensywnie grający zespół. Anthony Gordon, jedna z największych gwiazd, przedłużył umowę z klubem – prawdopodobnie do 2029 roku.

Proces przejęcia klubu przez Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej rozpoczął się w kwietniu 2020 roku, zakończyło w pażdzierniku 2021. Wiązało się z tym wiele kontrowersji, choćby z uwagi na zabójstwo Dżamala Chaszodżiego, który został zamordowany i podejrzewało się o to wpływy księcia Mohameda Bin Salmana, który był jednym z odpowiedzialnych za przejęcie „Srok”.

Od tej pory, Newcastle na rynku działało bardzo mądrze i bez zbędnych poczynań, życia ponad stan. Zaskoczeniem była jednak kwota, którą wydano za Anthony’ego Gordona – Everton zarobił bowiem prawie 46 milionów euro. Jak się okazało, jedna strona zarobiła, a druga skorzystała. Gordon okazał się kluczowym ogniwem u Eddiego Howe’a.

