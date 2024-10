Legia Warszawa z dużym osłabieniem. Kluczowy piłkarz nie pojechał do Serbii

Już w czwartek 24 października Legia Warszawa zmierzy się w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji z serbską ekipą TSC Backa Topola. Stołeczna drużyna będzie musiała poradzić sobie bez jednego ze swoich kluczowych zawodników – Maxiego Oyedele. 19-latek ciągle zmaga się z urazem stawu skokowego, przez co aktualnie nie trenuje z zespołem, a teraz nie poleciał razem z nim do Serbii.

Legia bez Oyedele w Lidze Konferencji

Maxi Oyedele został przed ostatnią przerwą na kadrę doceniony za swoje występy i otrzymał od Michała Probierza powołanie na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Jego występ przeciwko Portugalii był jednak mocno przeciętny. Po zgrupowaniu kadry 19-latek wrócił do klubu i wznowił treningi. Wystąpił także w meczu PKO BP Ekstraklasy przeciwko Lechii Gdańsk (2:0). Jednak tuż po pierwszej połowie na murawie w jego miejsce zameldował się Rafał Augustyniak, ponieważ Oyedele nie był w stanie kontynuować gry.

Legia ma za sobą ostatni trening przed meczem z TSC Baćka Topola. W Serbii Wojskowych czeka tylko przejazd z Belgradu do Nowego Sadu i jutrzejszy mecz. Lekki uraz Oyedele, pozostali zdrowi. @sport_tvppl pic.twitter.com/ZpfiUqOcZf — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 23, 2024

Trener Goncalo Feio tuż po meczu z Lechią wprost przekazał, że Odeyele zgłosił, iż nie był w stanie dalej pomóc drużynie. Zawodnik narzekał na uraz stawu skokowego. Natomiast szkoleniowiec Legii podkreślił, że po kilku dniach młody reprezentant Polski powinien wrócić do pełni sprawności. Jednak jak pokazują najnowsze informacje, przerwa byłego gracza Manchesteru United okaże się nieco dłuższa.

Na konferencji prasowej przed wyjazdowym meczem drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji z Backą Topolą Feio poinformował, że Oyedele nie pojedzie do Serbii. Pozostał w klubie, by wykurować się na ligowe starcie z GKS-em, które odbędzie się trzy dni później:

– Oyedele został w Warszawie. Pracuje intensywnie, aby jak najszybciej wyleczyć uraz, i wierzymy, że będzie gotowy na niedzielny mecz – mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Legii Warszawa Goncalo Feio.

Jak Legioniści poradzą sobie bez Oyedele?

Oczywiście to pytanie, na które odpowiedzieć będziemy mogli dopiero podczas meczu z Backą Topolą. Natomiast trzeba podkreślić, że Oyedele nie potrzebował dużo czasu od momentu transferu, by wypracować sobie pozycję w pierwszym składzie Legii. W pierwszym swoim spotkaniu przeciwko Pogoni (0:1) dostał nieco ponad 20 minut, lecz od następnego meczu (1:1 z Górnikiem Zabrze) zagościł w wyjściowej jedenastce. Potrzebował zaledwie kilku spotkań, by udowodnić swoją wartość w zespole, mimo iż na razie nie dołożył do tego żadnych liczb.

Jego forma poskutkowała niespodziewanym powołaniem do reprezentacji oraz szansą od Michała Probierza w prestiżowym meczu z Portugalią. 19-latek, który jeszcze nie dawno trenował z gwiazdami Manchesteru United, teraz stanowi o sile Legii Warszawa. Miał przyjemność rozwijać swoje umiejętności pod okiem m.in. Cristiano Ronaldo, czy Paula Pogby. Ten drugi to jego wzór pod względem stylu gry. Zdecydowanie więcej o historii tego przebojowego 19-latka opisaliśmy w trakcie przerwy reprezentacyjnej.