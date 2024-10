Liga Mistrzów: Manchester City ustanowił nowy rekord

Manchester City ustanowił nowy rekord Ligi Mistrzów pod względem liczby kolejnych meczów bez porażki. ”The Citizens” właśnie zaliczyli już 26. mecz z rzędu bez porażki w tych rozgrywkach. Pobili pod tym względem… swojego największego rywala.

W trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów Manchester City rozbił u siebie Spartę Praga 5:0. Dla ”The Citizens” był to już 26. mecz z rzędu bez porażki w Champions League. Tym samym ekipa Pepa Guardioli ustanowiła nowy rekord tych rozgrywek pod względem liczby kolejnych meczów bez przegranej. Co ciekawe, przebili oni wynik… największego rywala, czyli Manchesteru United. ”Czerwone Diabły” pod wodzą sir Alexa Fergusona w latach 2007-09 nie przegrały 25 kolejnych meczów w Lidze Mistrzów.

W tym czasie Manchester United sięgnął po Ligę Mistrzów w 2008 roku, a zatrzymała go dopiero FC Barcelona, która w 2009 roku pokonała podopiecznych Fergusona w finale w Rzymie 2:0 (słynny gol Messiego z główki). Do tej porażki bilans ”Czerwonych Diabłów” w Champions League od początku sezonu 2007/08 wyniósł 15 zwycięstw i 10 remisów. Lista meczów bez porażki Manchesteru United w LM w tym okresie prezentuje się następująco:

2:2 vs Aalborg (dom), 0:0 vs Inter (wyjazd),

Niektórzy mogą wątpić w rekord Manchesteru City, bowiem w przeciwieństwie do Manchesteru United ”The Citizens” przecież przegrali. W poprzedniej edycji Ligi Mistrzów odpadli po porażce w rzutach karnych z Realem Madryt, jednak po 120 minutach był remis 1:1, więc według przepisów FIFA oficjalny wynik tego meczu to właśnie 1:1. Ostatnią porażkę w Champions League zespół Guardioli poniósł w sezonie 2021/22, gdy przegrał rewanżowy półfinał 1:3 z Realem Madryt. Od tamtego czasu rezultaty City w LM prezentują się następująco:

