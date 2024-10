Arabia Saudyjska bez trenera – renomowany kandydat czeka

Arabia Saudyjska na ostatnich dwóch turniejach nie wyszła z grupy MŚ 2022, a także nie znalazła się choćby w czołowej ósemce kontynentu w Pucharze Azji. Za ten drugi wynik odpowiada Roberto Mancini. Włoch pracujący od sierpnia 2023 w federacji, nie może swojej azjatyckiej przygody zaliczyć do udanych. 24 października saudyjska federacja zwolniła go – podczas swej pracy często tracił punkty i na sam koniec pożegnał się w bardzo słabym stylu z kibicami.

Arabia Saudyjska bez trenera

Bilans Manciniego podczas pracy w Arabii Saudyjskiej to 21 spotkań – w trakcie kadencji doprowadził kraj pracodawców do 1/8 finału Pucharu Azji. Tam poległ po karnych z Koreą Południową. Jego czas to z kolei wiele strat punktów.

Oto wybrane wyniki Arabii Saudyjskiej za Manciniego:

2:0 z Kirgistanem , ale przez 32 minuty problem ze strzeleniem gola grając w komplecie na dziewięciu Kirgizów

, ale przez 32 minuty problem ze strzeleniem gola grając w komplecie na dziewięciu Kirgizów 0:0 z Tajlandią (oba te wyniki w grupie Pucharu Azji)

1:1 z Tadżykistanem

1:2 z Jordanią

0:0 z Indonezją

2:1 z Chinami , zwycięski gol dopiero w 90. minucie

, zwycięski gol dopiero w 90. minucie 0:0 z Bahrajnem (trzy ostatnie wyniki to eliminacje MŚ 2026)

Mancini to the Saudi fans after they’re criticism: “F*** You!” How the hell is HE managing us? pic.twitter.com/GIjCZNK5tQ — dragon |-/ (@dragonatron06) October 15, 2024

Włoski trener po kolejny złym rezultacie (0:0 z Bahrajnem) nie wytrzymał i mocno uderzyły mu emocje. Najpierw przy linii rzekł do kibiców kadry Saudyjczyków „pi**rzcie się„, po czym po meczu wbił szpilkę przy kamerach w Salema Al Dawsariego, jednego z najlepszych piłkarzy na kontynencie azjatyckim i lidera saudyjskiej drużyny.

Jeśli nie wykorzystujesz w każdym meczu rzutu karnego to jest to duży problem. Gdybym strzelił gola, prawdopodobnie byśmy wygrali. Dlaczego Salem? Nie wiem, zapytajcie gracza.

Arabia Saudyjska, a dokładnie jej przedstawiciel związku piłarskiego, Yasser Al-Misehal, skwitował zachowanie trenera: „Nie możemy pozwolić, aby drużyna Arabii Saudyjskiej wyglądała w ten sposób. Rozumiemy niezadowolenie, jutro spotkamy się z komisją techniczną i zobaczymy co się stanie.”

Kto za Manciniego?

🚨🚨Arábia Saudita faz sondagens e coloca Tite como técnico e principal alvo para assumir Selecao do país. (Em parceria com Bruno Andrade) https://t.co/TpuPqI3Eob — André Hernan (@andrehernan) October 24, 2024

Tite to faworyt numer jeden do objęcia kadry Saudyjczyków. Kilka godzin przed oficjalnym ogłoszeniem końca kadencji Manciniego, pojawiła się informacja jakoby planowano spotkanie na linii saudyjska federacja – agent Titego.

Według brazylijskiego dziennikarza Andre Hermana z UOL, agent trenera Gilmar Veloz udał się do Europy, aby rozpocząć negocjacje z działaczamiz Arabii Saudyjskiej, którym spieszy się z sfinalizowaniem transakcji. Nieśmiało przebijały się też plotki o powrocie Herve’a Renarda.

Tite w swojej kadrze zasłynął z prowadzenia kadry Brazylii. W latach 2016-2022 poprowadził „Canarinhos” w 81 spotkaniach i zanotował średnią punktową 2,42 na mecz – wygrał w 2019 roku Copa America, a dwa lata później w pandemicznym turnieju u siebie przegrał w finale z Argentyną 0:1.

Do września 2024 roku pracował we Flamengo (70 spotkań), z którego został zwolniony – zastąpił go Filipe Luis Kasmirski, były piłkarz Chelsea oraz Atletico. Ma poza tym 329 meczów w Corinthians, 108 w Internacionalu Porto Alegre itd.

Arabia Saudyjska będzie gościć w 2034 mistrzostwa świata i mimo, że to dopiero za 10 lat – chciałaby ona odgrywać coraz większą rolę w piłce nożnej. Od kilkudziesięciu miesięcy trwa choćby masowe „skupowanie” piłkarzy z lig top5 do Saudi Pro League w celu zbudowania potęgi poza Europą – po przykładzie Chin wiemy, że nie będzie to łatwe.

Saudyjczycy na niwie reprezentacyjnej jednak regularnie kwalifikują się do MŚ. Na ostatnim z nich, pokonali późniejszych mistrzów świata z Argentyny 2:1 po sensacyjnej drugiej połowie na boisku i płomiennej przemowie w szatni Herve’a Renarda.

