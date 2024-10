Nie żyje były reprezentant Maroka. Miał 35 lat

Tragiczne wieści dotarły do nas z Maroka. Jak informują tamtejsze media Abdelaziz Barrada, znany również jako „Abdel” opuścił nasz świat. Oficjalna przyczyną zgonu 35-letniego byłego piłkarza nie jest znana, lecz spekuluje się o zawale serca.

To były reprezentant Maroka

Abdelaziz Barrada urodził się w miejscowości Provins we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Sekwana i Marna – niespełna 100 kilometrów od Paryża. Swoją piłkarską karierę rozpoczynał w drużynie US Sénart-Moissy skąd w wieku 16 lat trafił do rezerw Paris Saint-Germain. Po trzech latach, w 2010 roku, przeniósł się do Hiszpanii, konkretniej do Getafe, gdzie grał dla drużyny rezerw. Spisywał się jednak tam na tyle dobrze, że w kolejnym sezonie był już zawodnikiem pierwszego zespołu występującego na poziomie La Liga.

Terrible news as former Morocco national team player Abdelaziz Barrada has passed away aged 35. Rest in peace. 💔🕊️ pic.twitter.com/m1TZ0KreYv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2024

Przez dwa sezony na poziomie La Liga rozegrał 66 spotkań, w których strzelił osiem goli i zanotował dziewięć asyst. W pewnym momencie ofensywny pomocnik był gwiazdą „Azulones”. Dobra postawa w hiszpańskiej elicie nie przeszła bez echa w kraju, z którego pochodzili jego rodzice. Trener Eric Gerets powołał go do reprezentacji Maroka w 2012 roku.

Panowie spotkali się ponownie w Al-Jazira Club, do którego Marokańczyk trafił w sezonie 2013/2014 za 8,5 miliona euro. Ofensywny pomocnik dosłownie zniszczył ligę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 10 bramek i tyle samo asyst w 22 występach, do tego cztery bramki i cztery asysty w Azjatyckiej Lidze Mistrzów – Barrada, przerastając tę ligę, zwrócił na siebie uwagę europejskich klubów i rzeczywiście do Europy wrócił.

Niewypał w Marsylii

Abdelaziz Barrada trafił do Olympique Marsylia, gdzie dobrze rozpoczął sezon, ale przez większość sezonu pauzował przez uraz. W kolejnym sezonie sytuacja się powtórzyła, znów świetnie rozpoczął sezon w barwach francuskiego klubu, ale im dalej w las, tym gorzej wyglądał na boisku. Wklejony poniżej gol był właśnie ze sparingu z Juventusem przed sezonem 2015/16. Oficjalnych bramek zdobył w tym klubie zaledwie trzy. Bardziej zasłynął czerwonymi kartkami – dostał dwie bezpośrednie w jednym sezonie Ligue 1.

Souvenir du but d’Abdelaziz Barrada contre la Juventus 🙏 pic.twitter.com/Z5p3pfAxAe — Fabrolszewski (@fabrodu13) October 24, 2024

W 2016 roku wrócił do Zjednoczonych Emiratów Arabskich gdzie grał dla Al-Nasr SC, następnie grał jeszcze dla tureckiego Antalyasporu, katarskiego Al-Shahania SC i francuskiego US Lusitanos Saint-Maur, gdzie w 2021 roku zakończył karierę piłkarską. W reprezentacji Maroka w sumie rozegrał 28 spotkań, w których zdobył cztery bramki. Był uczestnikiem Pucharu Narodów Afryki w 2013 roku. Rok wcześniej pojechał z kadrą olimpijską do Wielkiej Brytanii, gdzie zagrał we wszystkich trzech meczach grupowych.

Takie zdjęcie z byłym reprezentantem Maroka wstawił Achraf Hakimi, składając kondolencje: