BVB bez kluczowego zawodnika nawet do końca roku

„Szpital” w BVB w ostatnim czaie znów się powiększył – po Karimie Adeyemim, Giovannim Reynie, Julianie Duranville’u oraz Yanie Couto – do listy piłkarzy nie do końca sprawnych fizycznie możemy dopisać kolejne nazwisko. Tym razem poważnej kontuzji doznał podstawowy stoper klubu z Zagłębia Ruhry, Niklas Suele, który dopiero co opuścił niedawny pojedynek ligowy z FC St. Pauli z powodu grypy.

Kompromitacja BVB w Lidze Mistrzów

Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że niemiecka Bundesliga mówiąc wprost – nie popisała się w ostatniej kolejce elitarnych rozgrywek klubowych Ligi Mistrzów. Wystarczy powiedzieć, że na pięć spotkań, tylko VfB Stuttgart sięgnął po zwycięstwo, pokonując zasłużenie Juventus 1:0.

W tej samej kolejce, jeden punkt wywalczył Bayer 04 Leverkusen, remisując 1:1 z Brest, a porażki zanotowali RB Lipsk (0:1 z Liverpoolem), Bayern Monachium (1:4 z Barceloną) oraz Borussia Dortmund (2:5 z Realem Madryt, przy wcześniejszym prowadzeniu na Bernabeu 2:0).

W Madrycie Emre Can i spółka zaliczyli kompromitującą drugą połowę. W 60. minucie ekipa „Królewskich” rozpoczęła swój wielki come-back, strzelając w pół godziny pięć bramek. Nuri Sahin za bardzo defensywnie podszedł do rywala, co do którego było pewne, że wrzuci piąty bieg celem „remontady”.

BVB traci ważnego zawodnika

Podczas gdy porażka z Realem nie jest dla BVB tak bolesna w skali sezonu, pod uwagę trzeba wziąć fakt, że Nuri Sahin będzie zmuszony najpewniej radzić sobie bez jednego ze swoich kluczowych zawodników do końca tego roku.

Mowa o Niklasie Suele, który niespodziewanie pojawił się w wyjściowej jedenastce dortmundczyków, choć jeszcze kilka dni temu pauzował przez kilka dni z powodu zatrucia pokarmowego. Niemiec co prawda dograł całe 90 minut, ale po zakończeniu spotkania na Signal Iduna Park, pojawiły się już pierwsze doniesienia, że reprezentant Niemiec nabawił się kontuzji, która może go wykluczyć z gry na dłuższy czas.

Nuri Şahin, szkoleniowiec Borussii Dortmund, ujawnił, że Niklas Süle przez większą część meczu z Realem Madryt grał z kontuzją, a teraz wypada na kilka tygodni. — Daniel (@suikoden1988) October 25, 2024

Z kolei podczas konferencji przedmeczowej Nuriego Sahina, przy okazji ligowego starcia z Augsburgiem, trener BVB potwierdził, że uraz „Nikiego” okazał się poważniejszy i będzie on niedostępny do listopadowej przerwy reprezentacyjnej.

− Niestety, ale mogę potwierdzić, że Niklas będzie niedostępny do czasu listopadowej przerwy reprezentacyjnej. Mamy nadzieję, że wtedy będzie już z nami i gotowy do gry – powiedział trener Nuri Sahin.

Suele może już nie zagrać w tym roku?

Trener BVB nie skomentował podczas konferencji prasowej, co dokładnie dolega stoperowi. Jak ustalili jednak dziennikarze „Bilda” oraz „Sky”, defensora BVB czeka nawet dłuższa przerwa i może ona potrwać nawet więcej niż 6 tygodni.

Nieoficjalnie mówi się, że Niklas w meczu z Realem Madryt, doznał częściowego zerwania więzozrostu w stawie skokowym, co może wiązać się z długotrwałą rehabilitacją i przerwą od gry w piłkę. Najczarniejsza prognoza sugeruje, że może on już nie zagrać w 2024 roku.

29-latek przeszedł wielką metamorfozę w trakcie przygotowań do nowego sezonu, zaś od początku kampanii 2024/2025, wystąpił on w ośmiu meczach o stawkę dla Borussii Dortmund, notując 605 minut na boiskach (licząc wszystkie rozgrywki).