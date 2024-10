Cristiano Ronaldo, który od kilkunastu miesięcy gra w Saudi Pro League w barwach Al-Nassr to człowiek głodny kolejnych goli i kolejnych pucharów. Nie zawsze jednak wszystko szło po jego myśli. Także tym razem, bowiem nie udał się on na mecz swojej drużyny z Al Kholood. Jego zespół zremisował 3:3 w doliczonym czasie, mimo wcześniejszego prowadzenia 2:1 w meczu. Sam Portugalczyk nie wystąpił w meczu, a wszystko to z powodów rodzinnych.

Wyjaśnił się brak Cristiano Ronaldo w składzie Al-Nassr

25 października o 17:05 czasu polskiego rozpoczął się mecz pomiędzy Al Kholood a Al-Nassr. Zaskakująco jednak, w składzie meczowym drużyny Stefano Piolego próżno było szukać portugalskiej supergwiazdy, Cristiano Ronaldo. Nie trzeba było długo czekać na informacje w tej sprawie. Wszystko z powodu problemów rodzinnych.

Według „TalkSport” i wielu innych źródeł informacji, w ostatnich dniach do szpitala z zapaleniem płuc trafiła bowiem partnerka Ronaldo, Georgina Rodriguez. Argentynka wylądowała na szpitalnym łóżku Saudi German Hospital w Rijadzie, gdzie para na co dzień mieszka. Influencerka spędziła tam cztery doby.

Bardzo możliwe więc, że rozchodzi się o wspólny czas, który 5-krotny zwycięzca Złotej Piłki chciał spędzić z ukochaną w obliczu jej problemów zdrowotnych. Nie od dziś wiadomo, że Portugalczyk jest człowiekiem bardzo rodzinnym – często w mediach podkreśla się jego silną relację z matką, Dolores Aveiro, która urodziła go mimo ostrzeżeń ze strony lekarza, że z dzieckiem kobiety może być po narodzinach bardzo źle.

"Eu disse ao Cristiano que antes de morrer eu quero vê-lo jogar no Sporting mais uma vez." — Dolores Aveiro (Mãe de Cristiano Ronaldo). pic.twitter.com/MEgF39BRz6 — CR7 Brasil (@CR7Brasil) September 3, 2024

Cristiano Ronaldo w tym sezonie w barwach swojej klubowej drużyny zanotował 11 występów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował trzy asysty. Do tego, może on doliczyć sobie trzy trafienia dla swojej kadry narodowej – użądlił on bowiem we wrześniu zarówno Chorwację, jak i Szkocję, a w październikowym spotkaniu na PGE Narodowym także Polacy „oberwali” od portugalskiego kata pola karnego.

Nie jest jeszcze wiadomo czy Portugalczyk wystąpi w kolejnym spotkaniu swojej drużyny, które odbędzie się 29 listopada z Al-Taawoun w Pucharze Króla. Wiadomo jednak, że można spodziewać się jednego z najlepszych piłkarzy w historii podczas przerwy reprezentacyjnej, gdzie ponownie zmierzy się on choćby z reprezentacją Polski. Ponowne spotkanie „Orłów Probierza” z drużyną Roberto Martineza odbędzie się 15 listopada w Porto na Estadio do Dragao.

Fot. PressFocus