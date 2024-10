Valencia z dużymi kłopotami. Podstawowy obrońca już nie zagra

Valencia bardzo słabo rozpoczęła obecny sezon. Ma zaledwie siedem punktów i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, a na domiar złego właśnie straciła podstawowego obrońcę do końca rozgrywek. Thierry Correia podczas ostatniego meczu ligowego z Getafe doznał zerwania więzadła krzyżowego w kolanie.

Kontuzja podstawowego obrońcy

Valencia to bardzo zasłużony klub dla hiszpańskiej piłki, który jeszcze 15-20 lat temu budził strach największych w Europie. Niestety, te czasy już dawno minęły. „Nietoperze” walczą o przetrwanie w najwyższej lidze. W obecnym sezonie zawodzą na całej linii. Jak do tej pory wygrali zaledwie jeden mecz w La Liga i z siedmioma punktami na koncie zajmują ostatnią lokatę. Oto wyniki Valencii w tym sezonie:

Równie katastrofalnie Valencia zapamięta ostatni mecz ligowy przeciwko Getafe. „Nietoperze” prowadziły od pierwszej połowy 1:0 i wydawało się, że dowiozą dobry rezultat do końca. W 90 minucie jednak Hugo Duro zagrał piłkę ręką w polu karnym i sprokurował jedenastkę, którą wykorzystał Mauro Arambarri, tym samym doprowadzając do remisu. Wcześniej jednak, już na początku drugiej połowy, poważnego urazu nabawił się podstawowy boczny obrońca Valencii – Thierry Correia.

Portugalczyk zderzył się z Omarem Aderete, po czym upadł na murawę i wyraźnie cierpiał. Został zniesiony z boiska na noszach, a jego miejsce zajął Dimitri Foulquier. Correia pod koniec meczu pojawił się na ławce rezerwowych o kulach. Po spotkaniu przeszedł szczegółowe badania medyczne i radiologiczne, które wykazały zerwanie więzadła przedniego krzyżowego w lewym kolanie. Oznacza to, że nie zobaczymy już go do końca obecnego sezonu. Klub wydał oficjalny komunikat w tej sprawie. W obliczu słabej formy sportowej, jest to zatem poważny cios dla „Nietoperzy”.

Thierry Correia z Valencii CF doznał kontuzji lewego kolana podczas meczu rozegranego w niedzielę w Getafe. Po przeprowadzeniu dziś odpowiednich badań medycznych i radiologicznych wynika, że widoczne jest zerwanie więzadła krzyżowego przedniego. Wydział medyczny klubu, wraz z portugalskim piłkarzem, oceniają dostępne opcje terapeutyczne – czytamy w oświadczeniu.



Thierry Correia trafił do Valencii w 2019 roku ze Sportingu za 12 milionów euro. Od następnego sezonu przebił się do pierwszego składu i regularnie występuje na prawej bądź lewej obronie. Łącznie rozegrał dla klubu 135 spotkań. W minionych rozgrywkach występował nawet z opaską kapitana, kiedy w końcówce sezonu kontuzjowany był Jose Gaya. W obecnej kampanii zagrał 11 razy, a więc brał udział we wszystkich spotkaniach w La Liga.

Fatalna sytuacja Valencii

„Nietoperze” mają zdecydowanie najmłodszą jedenastkę w La Liga. Filerem jest 20-letni Cristhian Mosquera, regularnie grają też 21-letni Jesus Vasquez czy Javi Guerra. Na siedem najmłodszych podstawowych jedenastek La Liga, to właśnie Ruben Baraja wystawił aż pięć. Dwie pozostałe to dzieło… Hansiego Flicka. Valencia do bezpiecznej pozycji, na której znajduje się Espanyol, traci trzy punkty. Przegrała aż sześć razy, a cztery mecze kończyły się remisem. W następnym spotkaniu czeka ich ciężki sprawdzian, ponieważ zmierzy się z Realem Madryt.

Więcej o fatalnej w tym sezonie Valencii pisaliśmy w obszernym artykule TUTAJ.

Fot. PressFocus