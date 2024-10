Złota Piłka 2024: Rodri triumfatorem!

Złota Piłka w hiszpańskich rękach! Zawodnik Manchesteru City i reprezentacji Hiszpanii Rodri triumfował w plebiscycie magazynu „France Football” na najlepszego zawodnika świata w sezonie 2023/2024.

Rodri dokonał niemożliwego?

Pierwszym Hiszpanem, który sięgnął po Złotą Piłkę był Antonio Di Stefano, który otrzymał tę prestiżową nagrodę w roku 1957. Urodzony w Argentynie napastnik w trakcie swojej kariery grał dla aż trzech reprezentacji: Argentyny, Kolumbii oraz Hiszpanii. W momencie, gdy Złota Piłka trafiała w jego ręce był reprezentantem „La Furia Roja”. Legenda Realu Madryt powtórzyła triumf w 1959 roku.

Rok później po Złotą Piłkę sięgnął Luis Suarez, wówczas reprezentujący barwy FC Barcelony. Trudno w to uwierzyć, ale – to już wszystko. Hiszpanie kilkukrotnie zajmowali miejsce na podium, lecz nigdy już nie dostąpili zaszczytu zwycięstwa w plebiscycie. Rodri po 64 latach został trzecim hiszpańskim laureatem nagrody przyznawanej przez „France Football”.

2. miejsce

Antonio Di Stefano , 1956

, 1956 Luis Suarez , 1961 oraz 1964

, 1961 oraz 1964 Raul , 2001

, 2001 Andres Iniesta, 2010

3. miejsce

Amancio , 1964

, 1964 Luis Suarez , 1965

, 1965 Emilio Butragueño , 1986 oraz 1987

, 1986 oraz 1987 Fernando Torres , 2008

, 2008 Xavi , 2009, 2010, 2011

, 2009, 2010, 2011 Andres Iniesta, 2012

Głosować w plebiscycie może jeden dziennikarz z TOP 100 rankingu FIFA. Każdy dziennikarz wybiera po dziesięć najlepszych osób z 30-osobowej listy, przy czym każda pozycja w rankingu oznacza inną wartość punktową/liczbę głosów:

1. miejsce – 15 punktów

2. miejsce – 12 punktów

3. miejsce – 10 punktów

4. miejsce – 8 punktów

5. miejsce – 7 punktów

6. miejsce – 5 punktów

7. miejsce – 4 punkty

8. miejsce – 3 punkty

9. miejsce – 2 punkty

10. miejsce – 1 punkt

Złota Piłka dla Rodriego – zasłużenie?

Poprzedni sezon w wykonaniu zawodnika Manchesteru City był fenomenalny. 28-letni defensywny pomocnik razem z „Obywatelami” sięgnął po mistrzostwo Anglii, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFA oraz dotarł do finału FA Cup. Ponadto, wraz z reprezentacją Hiszpanii sięgnął po mistrzostwo Europy i został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju (to akurat było kontrowersyjne).

Rodri, season 2023/24: 👕 56 games

⚽️ 10 goals

🅰️ 14 assists

🏆 Premier League Winner

🏆 Super Cup Winner

🏆 Euro 2024 Winner

🏆 Club World Cup Winner

👟 Premier League most accurate passes per game

👟 Premier League most long balls per game

👟 Champions League most accurate… https://t.co/xEFIvOkQ5o pic.twitter.com/674vAVb768 — B. (@InvertTheWing) July 23, 2024

W sumie w sezonie 2023/2024 Rodri rozegrał 56 spotkań, w trakcie których zdobył 10 bramek i zanotował 14 asyst. Przypomnijmy – jest to defensywny pomocnik. Jego wpływu na grę zarówno klubu, jak i kadry nie da się opisać w liczbach, choć i one są imponujące, jak na tę pozycję. Hiszpan był kluczowym elementem drużyny Pepa Guardioli. Wystarczy powiedzieć, że kiedy Rodri był zawieszony za czerwoną kartkę w zeszłym sezonie, to… Manchester City nie umiał bez niego grać.

Przegrał wszystkie mecze, w których pomocnik był zawieszony – z Newcastle w Pucharze Ligi (0:1) oraz z Wolves (1:2) i Arsenalem (0:1) w lidze. Potem pauzował też za kartki z Aston Villą. Był to najgorszy mecz Pepa Guardioli na ławce City. 21:2 w strzałach dla „The Villans”, totalna dominacja, zjedzony środek pola. Tyle właśnie znaczy wpływ Rodrigo.

Manchester City had just two shots against Aston Villa.#AVLMCI pic.twitter.com/WdjnGzjQzs — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 6, 2023

Kiedy zastąpił go Mateo Kovacić, to w starciu z „Kanonierami” nie wiedział gdzie jest. Powinien co najmniej dwa razy wylecieć z boiska, lecz Michael Olivier go nie wyrzucił. Niestety pod koniec września w spotkaniu z Arsenalem Rodri zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i najprawdopodobniej w tym sezonie nie pojawi się na boisku. Dlatego też na gali do poruszania się towarzyszyły mu kule. Manchester City ma ogromny problem i męczy się ostatnio ze słabeuszami, ponieważ brakuje geniusza w środku pola.

fot. screen DAZN