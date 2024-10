Manchester United ma nowego trenera – poważne źródła potwierdzają

Manchester United zwolnił Erika ten Haga 28 października po kolejnej stracie punktów, tym razem z West Hamem na wyjeździe (1:2). Holenderski szkoleniowiec na koniec współpracy dawał do zrozumienia, że znów jego zespół został pozbawiony punktów przez błędy sędziowskie. Faktem jest też to, że w 2024 roku w lidze wygrał tylko sześć meczów domowych. Klub z Old Trafford postanowił zadziałać i dopiął jednego z najciekawszych prospektów w Europie.

United ma nowego trenera

Po 128 meczach przez prawie dwa i pół roku dobiegła końca era Erika ten Haga. Holender, który w 2019 roku doprowadził Ajax Amsterdam do półfinału Ligi Mistrzów nie sprawdził się w roli sternika legendarnego angielskiego klubu. Owszem, wygrał dwa trofea, tj. Puchar Anglii 2024 oraz rok wcześniej Carabao Cup, ale głównie mówiło się o jego słabych wynikach lub zakrzywianiu boiskowej rzeczywistości w pomeczowych wywiadach.

Miał też mnóstwo kompromitacji na swoim koncie – 0:7 z Liverpoolem czy po 0:4 z Brentford i Crystal Palace. Jego Manchester United często dawał się dominować byle komu. Teraz ma być inaczej. Na Old Trafford przybywa bowiem Ruben Amorim, trener Sportingu CP. Tak przynajmniej podaje bardzo wiele wiarygodnych źródeł. Kto?

Florian Plettenberg ze „Sky Sports” donosi, że negocjacje są w toku, ale Amorim szanuje Sporting i nie chce ich zostawiać w trudnej sytuacji, dlatego najpierw musi się znaleźć odpowiedni następca

Fabrizio Romano ujawnia, że Amorim jest faworytem i Manchester United już się do niego zwrócił

Samuel Luckhurst z „Manchester Evening News” powiadomił, że Amorim zgodził się na stanowisko w United, jednak trzeba dogadać kwestie kasy

David Ornstein z „The Athletic” dał newsa, że klauzula wynosi 10 mln i Manchester United nad nią pracuje, a Portugalczyk jest otwarty na akceptację

🚨🚨🚨 Ruben Amorim’s appointment as the new #MUFC manager will be made official soon! It is imminent. [@abolapt] 🗞️ pic.twitter.com/mgy2Rl7LYm — ManUtdMania (@ManUtdMania_) October 29, 2024

Był już blisko Premier League… kilka razy

39-letni Portugalczyk był w ostatnich miesiącach przymierzany do Liverpoolu, West Hamu, a nawet Manchesteru City. W przypadku „The Reds” mówiono o „pewniaku”, a jednak pracę otrzymał namaszczony przez Jurgena Kloppa Arne Slot. Manchester City zatrudnił do roli dyrektora sportowego Hugo Vianę – prywatnie kumpla Amorima, człowieka, który wyciągnął go z Bragi. Byłby to pstryczek w nos dla lokalnego rywala, który widział w Amorimie następcę Pepa Guardioli.

The internal workings of Ruben Amorim, A Thread 🧵🔴 The criticism of Hugo Viana tilted around the time Sporting appointed Ruben Amorim as manager in 2020. The decision to hire Amorim was backed by Viana, who felt he was a great choice to come in and take the reigns. #MUFC pic.twitter.com/Z6nhdi11PB — Dylan McBennett (@DylanMcbennett7) October 28, 2024

Jeśli chodzi o West Ham, to Amorim w kwietniu… wyleciał do Londynu, by negocjować kontrakt. Później za to przepraszał i powiedział, że było to bardzo nieprofesjonalne, skoro Sporting bił się o tytuł. Na koncie jako szkoleniowiec „Leoes” ma 227 spotkań, a także sześć trofeów. Wywalczył w 2021 roku długo wyczekiwany tytuł mistrza Portugalii, co powtórzył na wiosnę tego roku. Rozwinął podczas swojej kadencji takich piłkarzy jak Joao Palhinha, Viktor Gyokeres, Pedro Porro czy Manuel Ugarte. Z tym ostatnim ponownie będzie miał okazję współpracować w United.

Uporządkować chaos i wprowadzić strategię

Amorim dla United nadchodzi prawdopodobnie w idealnym momencie. Potrzeba odrobinę wstrząsnąć szatnią i dojść w odpowiedni sposób do głów piłkarzy, by uwierzyli w nową wizję. Trzeba też wymyślić jakąś strategię, bo do dziś nie wiadomo w jaki sposób w ogóle grał zespół Erika ten Haga i o co w jego wizji futbolu/schematach chodziło. Według tego, co mówi się o tym trenerze – jest to typ lidera, który jest przekonujący i znakomity w komunikacji. Na papierze więc wydaje się, że sir Jim Ratcliffe sięga po idealnego szkoleniowca na potrzeby klubu.

Amorim ma klauzulę 10 milionów euro, a jeszcze kilka miesięcy temu wynosiła ona trzykrotność tej kwoty. „A Bola” sugeruje też, że kwota może być bliższa 20 milionom europejskiej waluty. W Lizbonie ma on umowę do 2026 roku i zarabia 3 miliony rocznie. Propozycja United to 7-8 milionów euro, a umowa miałąby obowiązywać przez lata. Zastąpić Amorima ma Joao Pereira, były piłkarz Sportingu, a teraz jeszcze trener kadry B.

One thing I will say on Amorim. If Liverpool saw him as a strong candidate to replace Jurgen Klopp and City saw him as a potential replacement for Pep Guardiola… This bodes very, very well for Amorim’s reputation amongst some extremely smart football people. Good sign. — Charlie (@ThreadmanChaza) October 28, 2024

Amorim zostawia Sporting CP na pierwszym miejscu w lidze portugalskiej, z kompletem 27 punktów w dziewięciu kolejkach i oszałamiającym bilansem bramek 30:2. Do tego nie można zapominać o bardzo przyzwoitym początku nowej fazy ligowej Ligi Mistrzów, gdzie „Los Varandas” mają siedem punktów po trzech meczach. Na taki dorobek składają się: 2:0 z Lille, 1:1 z PSV Eindhoven oraz 2:0 ze Sturmem Graz. Tylko siedem klubów ma mniej lub tyle samo straconych bramek (Sporting ma jedną).

„Czerwone Diabły” rozegrają do kolejnej przerwy na kadrę cztery spotkania, z czego dwa w lidze, a po jednym w Pucharze Ligi Angielskiej oraz Lidze Europy. United zagra odpowiednio w Carabao Cup z Leicester (30.10), Chelsea (3.11), PAOK-iem Saloniki Tomasza Kędziory (7.11), a także ponownie z Leicester, tym razem w lidze (10.11).

Fot. PressFocus