Klub z Ekstraklasy stracił prawa do wizerunku. Wszystko tuż przed meczem

W cieniu gali Złotej Piłki kibice polskiej Ekstraklasy zaobserwowali dość ciekawą rzecz. Z kont Radomiaka Radom w social mediach społecznościowych zniknął herb klubu, a nazwa ”RKS Radomiak Radom” została przemianowana na ”Radomiak S.A.”. Nieoficjalnie mówi się, że Radomiak stracił prawa do herbu i nazwy. Całe zamieszane rozpoczęło się tuż przed meczem Pucharu Polski ze Śląskiem Wrocław.

Problemy wizerunkowe klubu z Ekstraklasy?

W sobotę 26 października Radomiak przegrał na wyjeździe z Lechem Poznań 1:2. W dniu meczu pojawiły się ciekawe obserwacje, że strona internetowa klubu jest niedostępna, a konto na portalu X (dawniej Twitter) zostało zawieszone. Obecnie klub działa pod domeną ”rksradomiak.pl”, a po wejściu w dawną domenę ”radomiak.pl” ukazuje się… strona internetowa Hotelu Aviator. Co więcej, oprócz zawieszenia konta Radomiaka na portalu X nie działa także profil klubu na Instagramie. Rzecznik prasowy Radomiaka Damian Markowski twierdził, że konto na portalu X zostało zawieszone na podstawie indywidualnego zgłoszenia.

Nie. Od rana „walczę” z tym, zamiast zajmować się meczem w Poznaniu. Podejrzewam, że ktoś specjalnie nas zgłosił, coś tam popisał i zawiesili nam konto… 😤 — Damian Markowski (@markowski_dm) October 26, 2024

Dwa dni później, w poniedziałek 28 października w godzinach wieczornych i w cieniu gali Złotej Piłki zaobserwowano, że z kont klubu na Facebooku oraz YouTubie zniknął herb oraz nazwa ”RKS Radomiak Radom”. Zamiast tego pojawił się prowizoryczny logotyp z napisem ”Radomiak”, a zamiast roku założenia klubu, czyli 1910 pojawił się rok 1984, czyli data pierwszego w historii awansu Radomiaka do Ekstraklasy (wówczas I ligi). Zamiast nazwy ”RKS Radomiak Radom” obowiązuje zaś nazwa ”Radomiak S.A.”.

Okazuje się, że prawa do herbu oraz nazwy zastrzegł były właściciel klubu Piotr Nowocień. Na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej możemy dowiedzieć się, że prawa do wykorzystywania herbu oraz nazwy ”RKS Radomiak Radom” Nowocień udzielił w lipcu 2015 roku i obowiązywać miało na kolejne dziesięć lat. Jeśli jednak przedwcześnie doszło do zawieszenia prawa do wykorzystywania herbu oraz nazwy, może to oznaczać, że były właściciel klubu nie otrzymywał za to pieniędzy.

Wszyscy czekacie na oficjalne informacje od Radomiaka❓ ✅ Nie ma konta na X

✅ Nie ma konta na Instagramie

✅ Na Facebooku widnieje już Radomiak S A pic.twitter.com/sdziFpGKwl — Ekstraklasowe Przemyślenia (@EPrzemyslenia) October 28, 2024

Zamieszanie z prawami do wykorzystywania herbu oraz nazwy klubu rozpoczęło się zaledwie dobę przed kolejnym meczem. Już we wtorek 29 października o godzinie 21:00 Radomiak przed własną publicznością zmierzy się w 1/16 finału Pucharu Polski ze Śląskiem Wrocław. Niezwykle ciekawi więc, czy podczas meczu krajowego pucharu herb i pełna nazwa klubu zostaną wykorzystane bez problemu. W zapowiadającym mecz poście na Facebooku klub normalnie wykorzystał obowiązujący dotychczas herb.

fot. PressFocus