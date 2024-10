Aitana Bonmati doczeka się serialu dokumentalnego

Aitana Bonmati pod koniec października odebrała Złotą Piłkę dla najlepszej piłkarki świata. Ten zaszczyt dotknął ją po raz drugi w karierze, co oznacza drugi triumf piłkarki Barcelony z rzędu. To czwarte takie wyróżnienie z rzędu dla kobiecej sekcji „Dumy Katalonii” z kolei, bowiem przed Bonmati, dwie takie statuetki zgarnęła Alexia Putellas. Teraz pomocniczka doczeka się dokumentu o sobie – pierwsze sceny nagrywane były przy okazji rozdania nagród w Paryżu.

Aitana Bonmati doczeka się dokumentu

Piłkarka grająca w środku pola, nazwana nawet przez Pepa Guardiolę „żeńskim Iniestą”, ma swój iście gwiezdny czas. Po potrójnej koronie z klubem, wygranym mistrzostwie świata oraz Lidze Narodów z Hiszpanią, stała się także kobiecą twarzą EA Sports FC – popularnej gry piłkarskiej. Adidas wypuścił specjalną linię obuwia z okazji jej drugiego triumfu w plebiscycie „France Football”.

Teraz to ona „przejęła pałeczkę” choćby po Alex Morgan, która zakończyła niedawno karierę piłkarską. Jako pierwsza piłkarka w historii, zdobyła prestiżową sportową nagrodę Laureusa w kategorii Kobieta Sportu Roku. Teraz przyszedł czas na realizację serial dokumentalny. Wszystko to, aby zwiększyć rozpoznawalność piłki kobiecej i przede wszystkim – samej zawodniczki. Takie informacje podaje portal „Relevo”.

2021—Alexia Putellas

2022—Alexia Putellas

2023—Aitana Bonmatí

2021—Alexia Putellas

2022—Alexia Putellas

2023—Aitana Bonmatí

2024—Aitana Bonmatí The last 𝐅𝐎𝐔𝐑 women's Ballons d'Or have been won by Barcelona

Serial jest już w produkcji. Odpowiada za nią firma założona przez amerykańskiego futbolistę Toma Brady’ego, Religion of Sports. Jest to ta sama firma, która produkuje dokumenty o sportowcach, choćby z udziałem wielkich mistrzyń sportu jak Simone Biles i Serena Williams. Nie wiadomo jeszcze kiedy doczekamy się emisji produkcji.

Pomocniczka jest bardzo „wybredna” co do współprac i jak to się mówi – byle czego nie bierze. Świadomie dobierane współpracę mają bowiem odzwierciedlać jej osobowość – jest ona choćby osobą, która stawia na zaufanie długoterminowo. Odrzucała już mnóstwo propozycji, z którymi nie czuła się komfortowo, a te które zawiera – są zgodne z jej osobistymi ideałami, zawsze mając na uwadze swoje zaangażowanie społeczne. Stąd choćby współpraca z Fundacją Barca czy UNHCR (Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców).

Aitana Bonmatí está recibiendo todo tipo de insultos y catalanofobia por dar su discurso del Balón de Oro en catalán. Así lo defiende: "¿Qué decir? Es mi lengua, la lengua con la que me expreso cada día. Quería darle valor y pido que se reconozca a nivel europeo". Grande. pic.twitter.com/BfIflgew7i — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 29, 2024

Po odebraniu statuetki Bonmati wygłosiła swoją mowę po katalońsku. Nie spodobało się to za bardzo w środowisku hiszpańskim. Wyjaśniła ona jednak, że to „język, który wyraża się na co dzień i chciała nadać mu wartości, tak aby dostał rozpoznawalność na poziomie europejskim”

Bonmati to jedna z najlepszych piłkarek świata ostatnich lat. Piłkarka od początku kariery związana z „Blaugraną” podpisała we wrześniu nową umowę z Barceloną, nowy dokument ważny jest do końca czerwca 2028 roku. Nowa umowa oznacza, że stała się najlepiej zarabiającą piłkarką na świecie.

