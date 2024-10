Real Sociedad nie wpuści kibiców Ajaksu. Holendrzy złożyli skargę

Real Sociedad chce zdecydowanie uniknąć powtórki wydarzeń z początku października, kiedy to kibice Anderlechtu zrobili sporą zadymę na Estadio Anoeta. 28 listopada na tym stadionie odbędzie się spotkanie z zespołem Ajaksu Amsterdam, którego kibice nie mają zbyt dobrej renomy. Klub z San Sebastian ogłosił, iż nie zamierza wpuścić fanów holenderskiego klubu na trybuny. Ajax zaskarżył tę decyzję do UEFA.

Real Sociedad dmucha na zimne

Początkiem października na stadionie w San Sebastian odbywało się spotkanie w ramach Ligi Europy. Do Hiszpanii przyjechała wówczas ekipa Anderlechtu, a razem z nimi spora grupa kibiców. Mecz sam w sobie był naprawdę interesujący, w dodatku z ciekawym zakończeniem w postaci zwycięstwa Belgów. Natomiast jeszcze więcej emocji wzbudziło zachowanie fanów Anderlechtu, którzy rozpętali na swoim sektorze konkretną „zadymę”.

Riot police entering the away section of Anderlecht fans away at Real Sociedad tonight pic.twitter.com/IEP2HNy2F7 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 3, 2024

Ultrasi z Belgii w pewnym momencie zaczęli demolować wszystko dookoła, a przede wszystkim wyrywać i rzucać krzesełkami. Piłkarze próbowali z murawy apelować o spokój, jednak na nic to się zdawało. Wówczas do akcji musiała wkroczyć tamtejsza policja, a w sieci momentalnie pojawiły się nagrania. Real Sociedad po tym incydencie spowodowanym przez kiboli Anderlechtu, chce całkowicie zapobiec takim sytuacjom. Z tego powodu hiszpański klub miał podjąć decyzję, że na następny mecz domowy w ramach Ligi Europy (28.11) nie wpuści fanów gości – w tym wypadku sympatyków Ajaksu.

Ajax oraz UEFA reagują

Na pewno w przypadku fanów tegoż klubu nie można powiedzieć zbyt wiele dobrych słów. Regularnie bowiem Ajax jest karany przez władze UEFA za poszczególne wybryki swoich kibiców. Hiszpańskie media podkreślają wręcz, iż fanatycy tego zespołu… mogą zrobić więcej szkód, niż ostatnio kibole Anderlechtu. Z tego też powodu klub z San Sebastian miał poinformować Ajax, iż nie zamierza przekazać puli biletów dla gości. Bardzo szybko mogliśmy przeczytać oświadczenie i reakcję na taką decyzję.

Ajax został w poniedziałek bardzo niemile zaskoczony informacją, że hiszpański klub nie zamierza wystawiać biletów na sekcję wyjazdową. W ostatnich tygodniach Ajax kilkakrotnie konsultował się z UEFA, Realem Sociedad i lokalnymi władzami w sprawie organizacji meczu. Z rozmów tych wynikało m.in., że klub i miasto mają kilka negatywnych doświadczeń związanych z wcześniejszymi wizytami kibiców innych zagranicznych klubów. Wygląda na to, że Ajax cierpi z tego powodu. W oczekiwaniu na ostateczną decyzję Ajax skierował już sprawę do UEFA.

Oczywiście do tego spotkania pozostał jeszcze prawie miesiąc, dlatego UEFA nie musi podejmować stosownych kroków „na już”. Wedle przepisów oczywiście Real jest zobligowany do przekazania puli biletów, lecz nie zamierza stosować się do reguł. Klub z Sociedad ma być zdeterminowany nawet pod groźbami kar finansowych.

Real Sociedad don’t want Ajax fans in San Sebastián for next months Europa League game, due to fears over ultras and past incidents from other European clubs https://t.co/SryIkNavoE — Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) October 29, 2024

Wszystko jest podyktowane chęcią zapewnienia bezpieczeństwa własnym kibicom. W dodatku klub nie chce, aby większa część miasta w dniu spotkania musiała się zmagać z jakimikolwiek ograniczeniami, wynikającymi z wprowadzeniem dodatkowych zabezpieczeń przed przyjazdem gości. Jak na razie nie ma oficjalnych decyzji, lecz wydaje się, że konflikt na linii San Sebastian – Amsterdam raczej nie zakończy się polubownym rozwiązaniem.

Fot. PressFocus