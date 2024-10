Ariel Mosór ciągle niedostępny. Wiemy ile będzie pauzował

Ariel Mosór był bohaterem transferu do Rakowa Częstochowa w letnim okienku transferowym. 21-latek, niestety, doznał urazu stawu skokowego podczas występu w młodzieżowej reprezentacji Polski i od tamtego momentu nie wrócił jeszcze do zdrowia. Raków Częstochowa zaktualizował informacje o jego stanie zdrowia, dzięki czemu wiemy, że wychowanek Legii Warszawa będzie pauzował jeszcze około miesiąc.

Mosór i pechowa końcówka z Niemcami

Ariel Mosór latem tego roku zamienił Piast Gliwice na Raków Częstochowa, a niedługo później w jego ślady poszedł Michael Ameyaw. Praktycznie z marszu utalentowany 21-latek stał się bardzo ważnym zawodnikiem w układance trenera Marka Papszuna. Do tej pory wystąpił on bowiem w 10 spotkaniach (dziewięć w lidze oraz jedno w pucharze). Podczas październikowej przerwy reprezentacyjnej dostał on również możliwość występu w prowadzonej przez Adama Majewskiego kadrze U21 – podczas pamiętnego meczu z Niemcami (3:3).

Niestety, Mosór z tamtego spotkania zapamięta przede wszystkim odniesiony uraz stawu skokowego. Co gorsza, doznał go w samej końcówce spotkania – dokładnie w 89. minucie. Kontuzja była na tyle poważna, że młody zawodnik Rakowa musiał opuścić boisko na noszach. Jedynym pozytywem tamtego wieczoru był ostatecznie wywalczony awans na przyszłoroczne EURO U21, do którego bezpośrednio przyczynił się wyszarpany remis z Niemcami.

🇵🇱 Ariel Mosór rozegrał 88 minut w meczu reprezentacji Polski U-21 z Niemcami (3:3). Niestety, nasz obrońca opuścił boisko z kontuzją. Ariel, trzymaj się. Jesteśmy z Tobą! 👊 pic.twitter.com/6rmeeSeYnD — Raków Częstochowa (@Rakow1921) October 15, 2024

Raków z nowymi informacjami

Oczywiście, po meczu oraz późniejszym potwierdzeniu awansu nastąpiła radość i euforia. Natomiast kibice Rakowa pytali, co ze zdrowiem Mosóra, szczególnie że okoliczności tego zdarzenia wyglądały bardzo poważnie. Warto zważyć na charakterystykę tej kontuzji – urazy stawu skokowego mogą oznaczać tydzień, ale i również ponad miesiąc przerwy. W przypadku reprezentanta Polski przez dłuższy czas nie było konkretnej informacji, a 21-latek opuścił ligowe mecze z Pogonią (1:0) oraz ze Śląskiem (0:0).

Dopiero dwa tygodnie po odniesieniu przez młodego stopera kontuzji „Medaliki” wydały oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Jak się dowiadujemy, jeszcze przynajmniej miesiąc nie zobaczymy nowego nabytku Rakowa na murawie. Należy jednak podkreślić, że jest to tylko przybliżony czas, która wyklucza wszelkie komplikacje w leczeniu. Mając już konkretną informację jesteśmy w stanie stwierdzić, że Mosóra z pewnością zabraknie w czterech następnych ligowych spotkaniach:

Stal Mielec, 2 listopada (u siebie),

Jagiellonia Białystok, 10 listopada (wyjazd)

Korona Kielce, 24 listopada (u siebie)

Widzew Łódź, 30 listopada (wyjazd)

Według informacji przekazanych przez klub, ewentualny powrót do gry byłego stopera Piasta Gliwice można szacować na domowe starcie z Motorem Lublin, które odbędzie się w pierwszy weekend grudnia.

Ariel Mosór przeszedł szczegółowe badania po doznaniu urazu stawu skokowego w lewej nodze podczas meczu młodzieżowej reprezentacji Polski. Jeśli nie nastąpią żadne komplikacje, przerwa naszego obrońcy potrwa około 4 tygodni. Ariel, czekamy na Ciebie! 👊 pic.twitter.com/3xtmuDJU3T — Raków Częstochowa (@Rakow1921) October 30, 2024

