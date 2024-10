Z Rakowa do walki o utrzymanie w I lidze. Warta Poznań ściągnęła nowego piłkarza

Warta Poznań musi sobie jakoś radzić i walczyć o to, by nie zlecieć rok po roku o dwie ligi. Na zasadzie wolnego transferu sprowadziła właśnie nowego zawodnika. Środkowy obrońca pozostawał bez klubu od końca poprzedniego sezonu. Z ”Zielonymi” podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Adrian Gryszkiewicz ostatnie półtora roku spędził w Rakowie Częstochowa, gdzie jednak nie zagrał ani razu.

Warta Poznań sprowadziła stopera bez gry

Adrian Gryszkiewicz do seniorskiej piłki wchodził w barwach Górnika Zabrze, gdzie zadebiutował w lutym 2018 roku jako 18-latek. Z 14-krotnym mistrzem Polski środkowy obrońca związany był przez ponad cztery lata. Przed sezonem 2022/23 został sprowadzony przez drugoligowe Paderborn, ale tam zaliczył tylko jeden występ. Pod koniec lipca 2022 roku otrzymał pół godziny w meczu I rundy Pucharu Niemiec, w którym Paderborn rozbiło na wyjeździe 10:0 znacznie niżej notowane Einheit Wernigerode.

Po zaledwie pół roku Paderborn bez żalu oddało go do Rakowa Częstochowa, który zmierzał wówczas po pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Tam siedem razy znalazł się w kadrze meczowej, ale przez dwa miesiące nie zaliczył ani jednego występu w barwach ”Medalików”. Można nawet zapomnieć, że w ogóle należał do tego klubu. Szansę dostał jedynie w trzecioligowych wówczas rezerwach, ale już w drugim występie dla nich uszkodził chrząstkę stawową w kolanie i łąkotkę. Musiał przejść operację, a następnie pauzował rok.

Pierwszy od czasu doznania tej ciężkiej kontuzji występ zaliczył w marcu 2024 roku. Ostatecznie w rundzie wiosennej rozegrał cztery mecze dla trzecioligowych rezerw Rakowa i zanotował z nimi spadek do czwartej ligi. Pierwotnie Gryszkiewicz związany był z Rakowem kontraktem do czerwca 2026 roku, ale klub z Częstochowy poinformował o jego rozwiązaniu dwa lata przed jego końcem.

Warta w walce o utrzymanie

Tym samym 24-latek w ciągu półtora roku nie zaliczył ani jednego występu dla pierwszego zespołu Rakowa. Od kilku miesięcy pozostawał bez klubu, ale wreszcie udało mu się znaleźć nowego pracodawcę. O podpisaniu z nim rocznego kontraktu z możliwością przedłużenia o kolejny sezon poinformowała Warta Poznań. Tym samym były piłkarz zabrzańskiego Górnika i Gwarka będzie teraz musiał bić się o utrzymanie w Betclic 1. Lidze.

Z 25 straconymi bramkami Warta jest obecnie trzecią najgorszą defensywą Betclic 1. Ligi. To także druga najgorsza ofensywa tych rozgrywek, która w 14 meczach strzeliła zaledwie 11 goli. ”Zieloni” mają na koncie zaledwie 12 punktów, a ich przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko cztery oczka. W najbliższej kolejce Betclic 1. Ligi zespół Piotra Klepczarka zmierzy się w Grodzisku Wielkopolskim z również mającym na koncie 12 punktów Chrobrym Głogów. Najpierw jednak Wartę czeka ”domowa” rywalizacja z Zagłębiem Lubin w 1/8 finału Pucharu Polski.

