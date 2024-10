Trzecioligowiec idzie jak burza. Wyeliminował kolejnego ekstraklasowicza

Trzecioligowa Unia Skierniewice zameldowała się w 1/8 finału Pucharu Polski. Klub z województwa łódzkiego sensacyjnie wyeliminował w 1/16 finału beniaminka PKO BP Ekstraklasy – GKS Katowice. Wykorzystał sprzyjające okoliczności, czyli grę w przewadze jednego zawodnika. GKS to kolejny ekstraklasowicz, który w tym sezonie musiał uznać wyższość Unii. W poprzedniej rundzie uległ jej inny beniaminek – Motor Lublin.

Kolejny trzecioligowiec w 1/8 finału PP

Pierwszego dnia 1/16 finału PP do większych sensacji nie doszło, bowiem trzecioligowa Avia Świdnik nie dała rady Ruchowi Chorzów. W 1/8 finału zameldowały się za to trzecioligowe Olimpia Grudziądz i Sandecja Nowy Sącz, które pokonały drugoligowców – kolejno Resovię Rzeszów i Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Z drużynami z wyższych szczebli poległy również trzecioligowe rezerwy Lecha Poznań, Siarka Tarnobrzeg, MKS Kluczbork i Wigry Suwałki – kolejno z Koroną Kielce, Wisłą Kraków, ŁKS-em Łódź i Polonią Warszawa.

Poza rezerwami Lecha przeprawy z drużynami z Ekstraklasy czekały także trzecioligową Unię Skierniewice oraz Lechię Zieloną Górę. Zespół z woj. łódzkiego w 1/16 finału PP rywalizował z beniaminkiem Ekstraklasy – GKS-em Katowice, a drużyna z Lubelszczyzny podejmie dopiero Widzew Łódź. Unia sprawiła ogromną sensację, bowiem wyeliminowała z Pucharu Polski GKS Katowice. Podopieczni Kamila Sochy po pierwszej połowie zaskakująco prowadzili 2:0, a ostatecznie pokonali ”GieKSę” 2:1.

🚨 SENSACJA! Trzecioligowa Unia Skierniewice pokonała GKS Katowice 🤯 pic.twitter.com/J9ihI17FYq — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 30, 2024

Sytuacja katowiczan mocno skomplikowała się w 40. minucie, gdy drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Oskar Repka. Otrzymany po jego drugim napomnieniu rzut wolny został zamieniony na bramkę przez Mateusza Szmyda. Zaledwie cztery minuty później na 2:0 podwyższył Kamil Sabiłło, czyli autor 26 goli w poprzednim sezonie I grupy III ligi, co dało mu koronę króla strzelców. W ostatnim kwadransie drugiej połowy bramkę kontaktową dla katowiczan zdobył Borja Galan, ale Unia obroniła jednobramkowe prowadzenie.

Unia Skierniewice rewelacją tegorocznego PP

Zespół prowadzony przez Kamila Sochę wyrasta na ten moment na największą sensację tegorocznej edycji Pucharu Polski. We wcześniejszej rundzie centralnego Pucharu Polski zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Łódzkiego PP rozprawili się z innym beniaminkiem Ekstraklasy – Motorem Lublin. Wówczas jednak Unia awans wywalczyła w bólach, bo dopiero po serii rzutów karnych. Teraz skierniewiczanie odprawili ekstraklasowicza już po 90 minutach. Piłkarze Unii wspaniale więc uczcili 200. mecz Kamila Sochy w roli trenera tego klubu.

To pierwszy w historii awans Unii Skierniewice do 1/8 finału Pucharu Polski. Swojego rywala w tej fazie rozgrywek pozna w poniedziałek 4 listopada, gdy odbędzie się losowanie. Na ten moment znamy 13 uczestników 1/8 finału tegorocznej edycji PP. W TOP 16 zobaczymy min. sześciu przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy, min. czterech Betclic 1. Ligi i min. trzech III-ligowców. Do rozegrania pozostały jeszcze trzy mecze 1/16 finału PP, ale z pewnością wiemy już, że w kolejnej rundzie nie zobaczymy żadnego drugoligowca.

𝗚𝗢𝗟 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢𝗡𝗬 𝗦́𝗪𝗜𝗔𝗧𝗔 🚀⚽️ Mateusz Szmyd niczym profesor! Unia Skierniewice bliska sprawienia niespodzianki w meczu z GKS-em Katowice! 🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/5gQKJyyWmi pic.twitter.com/vcZuFXwDtc — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 30, 2024

fot. PressFocus