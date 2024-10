Blaż Kramer duchem w Turcji – gra z braku wyboru

Blaż Kramer latem 2024 przeszedł wiele perturbacji. Nie udało mu się trafić do Slovana Bratysława, który jesienią gra w Lidze Mistrzów, pierwotnie też nie wypalił jego ruch do Turcji czy Salernitany. Finalnie, trafił do Konyasporu, ale już po awansie Legii do Ligi Konferencji. Słoweniec nie może jednak póki co zaliczyć tej przygody do udanych. 0 trafień oraz 0 asyst to tylko mały obraz wojaży po Riwierze Tureckiej. Niektórzy kibice już teraz mają dość piłkarza w klubie.

Blaż Kramer duchem w Turcji

Słoweński napastnik trafił na Łazienkowską latem 2022 roku w ramach wolnego transferu. Kramer był na świeżo po zdobyciu mistrzostwa Szwajcarii z FC Zurychem pod wodzą Andre Breitenreitera – nigdy nie był on okazem zdrowia, ale Legia postanowiła wykorzystać swoją szansę.

Zanotował on 57 spotkań, w których zdobył 18 bramek i pięć asyst, był kluczowym piłkarzem w obu kampaniach klubu w Lidze Konferencji – pod koniec warszawskiej przygody został wybrany piłkarzem sierpnia. We wrześniu jednak, postanowił odejść do Konyasporu za 500 tysięcy euro, gdzie podpisał umowę na trzy lata. 28-latek póki co może na razie żałować.

Czyli już po wszystkim! Blaz Kramer został nowym piłkarzem Konyasporu, który zapłacił za niego 500 tysięcy euro. 28-latek podpisał 3-letni kontrakt. Legia zapewniła sobie także % od kolejnego transferu napastnika. Dzięki za bramki! Pozostaje życzyć dużo zdrowia i powodzenia 🫡 pic.twitter.com/fbtck4Pa9w — Oskar Mochnik (@Oskar_M04) July 12, 2024

Dla „Anatolijskich Orłów”, Słoweniec zagrał do tej pory w sześciu spotkaniach, jednak nie zaliczył ani gola, ani asysty. Jego konkurencja do składu też nie jest ogromna, bo składa się z dwóch napastników, którzy także „unikają” trafiania do siatki.

Mowa bowiem o Umucie Nayirze, który ma jednego gola, przy 200 minutach więcej. Inny snajper, Melih Bostan z kolei, trafił dwukrotnie z 23 Elazig FK w preeliminacjach Pucharu Turcji w wygranym 4:0 meczu. Nie jest on jednak zwykle obecny nawet w kadrze meczowej – spędził tylko cztery minuty z Besiktasem na placu w lidze. Kramer ma w nogach 400 minut bez liczb.

Sam Kramer w październiku powiedział

Mój proces adaptacji nie był zbyt trudny, ponieważ zostałem bardzo ciepło przyjęty. Nie jestem zbyt zadowolony z warunków pogodowych panujących w Turcji i stylu gry w czterech meczach, które do tej pory rozegrałem, ale w końcu pokonam proces adaptacji.

Dodał też, że Turcja to „do 50. lub 60. minuty trzymanie się taktyki, a potem – harakiri” na co narzekał według niego także Jose Mourinho, który musiał się przyzwyczaić do ligi tureckiej. Na Instagrama wrzucił też wpis podpisany „trust the process”. Można więc spodziewać się, że w najbliższych meczach może dojść do poprawy formy, z racji nabrania wprawy w rozgrywkach Super Lig.

Konyaspor jest jedenastą drużyną ligi i ma dwa punkty nad strefą spadkową. Grający w Konyi zespół tureckiej ekstraklasy ma ex aequo trzecią najgorszą obronę, z 16 straconymi golami w dziewięciu spotkaniach.

Fot. PressFocus