FC Barcelona przedłużyła umowę z mistrzem Europy

Kibice FC Barcelony maja powody do zadowolenia. Klub poinformował właśnie o przedłużeniu umowy z mistrzem Europy z 2024 roku – Ferminem Lopezem. Wychowanek „Dumy Katalonii” podpisał nowy kontrakt łączący go z klubem do czerwca 2029 roku.

Fermin Lopez trafił do słynnej „La Masii” w 2016 roku. Wcześniej, z racji na pochodzenie (pochodzi z El Campillo w Andaluzji) grał dla młodzieżowych drużyn Realu Betis. W Barcelonie przebrnął przez kolejne szczeble rozwoju, aż w sezonie 2022/2023 był wypożyczony do Linares Deportivo, gdzie zbierał pierwsze szlify w seniorskim futbolu.

Po wypożyczeniu miał wrócić do rezerw „Blaugrany”, lecz ówczesny szkoleniowiec zespołu Xavi zdecydował się zaprosić go na treningi do pierwszej drużyny. Fermin Lopez na tyle spodobał się Katalończykowi, że na stałe dołączył do zespołu Xaviego. Zadebiutował już w 3. kolejce La Liga pojawiając się w końcówce meczu z Villarrealem. Stopniowo stawał się coraz ważniejszym elementem drużyny i wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce „Dumy Katalonii”. W sumie w swoim debiutanckim sezonie rozegrał 43 spotkania w barwach FC Barcelony, strzelił 11 goli i raz asystował przy bramce kolegi z zespołu.

21-letni pomocnik miał świetną końcówkę sezonu – w ostatnich 12 kolejkach Hiszpan siedmiokrotnie trafiał do siatki czym zwrócił na siebie uwagę selekcjonera reprezentacji Hiszpanii Luisa de la Fuente. Fermin Lopez pojechał z „La Furia Roja” na EURO 2024 w Niemczech, gdzie raz pojawił się na boisku – w meczu z Albanią. Tuż po mistrzostwach Europy pojechał na Igrzyska Olimpijskie, gdzie strzelił sześć bramek i dołożył dwie asysty prowadząc swoją kadrę do końcowego triumfu.

Fermin Lopez finishes his debut season as a European champion and with a gold medal in the Olympics as the player of the tournament. UNREAL SCRIPT.

He had 18 goals and 3 assists for both club and country (21 G/A). Whatever we do, please don’t hinder his progression. pic.twitter.com/XQYsoGgVKY

