Jamal Musiala błysnął pierwszym w życiu hat-trickiem. Co dalej z Niemcem? „Prowadzimy rozmowy”

Jamal Musiala – tego zawodnika nie trzeba już przedstawiać żadnemu kibicowi piłki. Zaledwie 21-letni piłkarz zdołał już podbić serca tysięcy fanów na całym świecie za sprawą swojej bajecznej techniki i niesamowitych umiejętności. Nic więc dziwnego, że jego obecny klub, czyli Bayern Monachium, dokłada wszelkich starań, aby przedłużyć z nim umowę poza 2026 rok. Zwłaszcza, że jakiś czas temu jego pozostanie nie było tak oczywiste.

Musiala bohaterem Bayernu

O swoim kunszcie i ogromnym wachlarzu umiejętności mogliśmy się przekonać w pojedynku drugiej rundy Pucharu Niemiec, w którym to Bayern Monachium ograł FSV Mainz 4:0 i zapewnił sobie tym samym awans do 1/8 finału. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że „Bawarczycy” dokonali tej „sztuki” po raz pierwszy od czterech ostatnich sezonów, co jest niemałym sukcesem po blamażach z Saarbruecken czy Holstein Kiel…

Bohaterem tego spotkania okazał się nie kto inny, a wspomniany wyżej Jamal Musiala. Niemieckiemu pomocnikowi wystarczyła tylko jedna połowa na MEWA Arenie, aby zapisać się na kartach historii. 21-latek zdobył trzy bramki i został słusznie wybrany MVP meczu. Warto odnotować, że dla popularnie określanego przez kibiców „Bambiego”, był to dopiero pierwszy hat-trick w profesjonalnej karierze!

Jamal Musiala vs Mainz Hattrick in 45 minutes. pic.twitter.com/42yAKijHmX — ً (@MunichComps) October 31, 2024

− Oczywiście, że Jamal potrafi strzelać gole. Ale myślę, że w tym meczu dużo uwagi poświęca się tylko bramkom. Ponieważ Messi i Ronaldo cały czas strzelają. Ale w przeszłości było wielu fantastycznych graczy, takich jak Zidane czy Ronaldinho, którzy nie strzelali wielu bramek, ale zmieniali mecze. Myślę, że nie powinniśmy oceniać Jamala tylko na podstawie bramek. On ma wpływ na przebieg gry. Jak powiedziałem, w przeszłości było wielu niewiarygodnych graczy – Jamal może stać się jednym z nich, nawet jeśli nie zdobędzie 1000 bramek – chwalił po meczu Jamala trener Vincent Kompany.

− Niezależnie od jego bramek, zawsze potrafi zrobić różnicę. Jest trudny do pokonania i potrafi przełamać linie w środku pola swoim dryblingiem. Fakt, że teraz częściej zdobywa bramki, jest dla nas jeszcze lepszy – powiedział z kolei o Musiali jego kolega z zespołu Joshua Kimmich.

Nowy kontrakt kwestią czasu?

Świetne występy, nieoceniona rola na boisku oraz udział przy bramkach Bayernu sprawiają, że dla kierownictwa sportowego FCB przyszłość Jamala stanowi absolutny priorytet. Dlatego też klub dokłada wszelkich starań, aby Musiala złożył podpis pod nowym kontraktem (obecny obowiązuje do końca czerwca 2026 roku). Chelsea zapewne chciałaby wielomilionowego transferu (np. do Realu bądź Man City), ponieważ ma podobno 20% kwoty od następnej transakcji, więc mogłaby zgarnąć nawet 20-25 milionów euro.

1 2 3 next round ✔️ pic.twitter.com/Lv82VhXApU — Jamal Musiala (@JamalMusiala) October 30, 2024

W ostatnim czasie pojawiło się sporo pozytywnych sygnałów, że umowa Niemca z „Bawarczykami” zostanie przedłużona, zaś po meczu z Mainz 21-latek został zapytany wprost przez stację „Sky”, czy wyobraża sobie dłuższą współpracę i pobyt w Monachium. Słowa „Bambiego” z pewnością zadowoliły tysiące fanów rekordowego mistrza Niemiec, którzy podobnie jak legendarny Lothar Matthaeus, domagają się wręcz „dożywotniego” kontraktu w FCB.

− Tak, wyobrażam sobie dłuższy pobyt tutaj i przedłużenie umowy. Prowadzimy dobre rozmowy. Myślę, że nie mogę teraz powiedzieć jednak zbyt wiele. Myślę, że lepiej pozostać trochę „tajemniczym”. Ale muszę powiedzieć, że jestem naprawdę szczęśliwy w Bayernie. Mam nadzieję, że Wy również widzicie, że jestem tutaj szczęśliwy. Nie ma teraz wiele do powiedzenia – skomentował po meczu z Mainz.

Kluczowa postać Bayernu

Liczby i statystyki młodego Niemca sprawiają, że budzi on już wielki respekt na całym świecie. Ponadto zdaniem wielu legendarnych postaci z niemieckiego i światowego futbolu, jest wręcz przekonanych, że w przyszłości Jamal Musiala będzie jednym z głównych konkurentów w walce o Złotą Piłkę. Jako ciekawostkę warto odnotować, że 21-latek trafił do bawarskiego klubu z akademii Chelsea za opłatę około 200 tysięcy euro latem 2019 roku. Teraz, po pięciu latach, jego szacunkowa wartość wynosi już 130 milionów euro!

Musiala może też pochwalić się ciekawym dorobkiem, na który składają się trofea na krajowym i europejskim podwórku. Ogólnie rzecz biorąc, liczby i osiągnięcia „Bambiego” prezentują się następująco:

174 spotkania

50 bramek

35 asyst

udział przy bramce średnio co 116 minut

4x Mistrz Niemiec

3x Superpuchar Niemiec

Liga Mistrzów

Klubowe Mistrzostwo Świata

Superpuchar Europy

− Myślę, że Jamal wie, jak ważny jest dla kibiców, jak bardzo ludzie go kochają. Nie tylko w Bayernie, ale w całych Niemczech. Myślę, że dobrze by zrobił, gdyby przemyślał to trzy, cztery, pięć razy – jeśli w ogóle myśli o tym, by tu nie zostać – powiedział Thomas Mueller, kiedy zapytano go o przyszłość Jamala w Monachium.

