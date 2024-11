Robert Lewandowski wyróżniony

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem miesiąca października w lidze hiszpańskiej. Nagrodę tę przyznaje La Liga we współpracy z Electronic Arts. To trzecie tego typu wyróżnienie dla Polaka od kiedy trafił do FC Barcelony.

Polski napastnik odżył pod wodzą Hansi’ego Flicka. Zawodnik „Dumy Katalonii” w 11 spotkaniach tego sezonu trafiał do siatki rywali aż 14 razy. To dwa razy więcej niż drugi w klasyfikacji najlepszych strzelców napastnik Villarrealu – Ayoze Perez. Sam październik nie mógł być lepszy w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski wystąpił w trzech meczach ligowych i zdobył aż siedem bramek.

Poprzedni miesiąc w La Liga Robert Lewandowski rozpoczął od hat-tricka przeciwko Deportivo Alaves. Po przerwie reprezentacyjnej napastnik FC Barcelony dwukrotnie pokonał bramkarza Sevilli, a kilka dni później zanotował również dwa trafienia w niezwykle prestiżowym meczu z Realem Madryt. To w dużej mierze dzięki jego postawie „Blaugrana” zniszczyła „Królewskich” w październikowym El Clasico.

Oprócz Roberta Lewandowskiego nominowani byli również Vinicius Junior (Real Madryt), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Alex Berenguer (Athletic Club) i Mikel Oyarzabal (Real Sociedad). Polak po raz trzeci sięga po nagrodę dla najlepszego piłkarza miesiąca w La Liga. Po raz pierwszy tego zaszczytu dostąpił również w październiku – tyle, że 2022 roku. Drugą nagrodę otrzymał w lutym 2024 roku.

Player of the Month: Robert Lewandowski

U23 Player of the Month: Pedri

Coach of the Month: Hansi Flick

Another month dominating the La Liga awards for Barcelona 🤜🤛 pic.twitter.com/M3U6JAq7wo

— B/R Football (@brfootball) November 1, 2024