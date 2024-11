Legenda Manchesteru United selekcjonerem

Legenda Manchesteru United jaką jest Ruud van Nistelrooy niedawno objął pierwszy zespół „Czerwonych Diabłów” i poprowadzi ekipę z Old Trafford w czterech spotkaniach do przerwy międzynarodowej – po wszystkim drużynę przejmie Ruben Amorim. Inna z kolei legenda spośród napastników sir Alexa Fergusona wraca do pracy. Mowa o Dwightcie Yorke’u, który przejął właśnie stery w swojej rodzimej reprezentacji – Trynidadu i Tobago. Celem jest awans na MŚ 2026.

Dwight Yorke ma aktualnie 52 lata i prawie dwadzieścia lat swojej kariery spędził w klubach Premier League. Mimo największego stażu jaki ma w Aston Villi, najbardziej kojarzony jest z kilkoma latami gry na Old Trafford. Tworzył wtedy atak doskonały z Andym Colem. W sezonie 1998/99 obaj panowie zdobyli potrójną koronę… w tydzień. W angielskiej elicie zagrał on 426 razy i strzelił 136 goli. Mial też epizod w Australii, w FC Sydney (teraz gra tam z powodzeniem Patryk Klimala).

Yorke jako trener ma za sobą pół roku doświadczenia w A-League, trenując Macarthur FC, gdzie prowadził Filipa Kurtę. Po 19 meczach zakończono współpracę, choć Trynidadczyk wygrał Puchar Australii. Teraz przed Yorke’em misja awansu na MŚ 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku.

TTFA welcomes Dwight Yorke as Head Coach of Trinidad and Tobago's Men’s National Teamhttps://t.co/xfGeAwZ6nm pic.twitter.com/YWGUPX8JVa — Soca Warriors 🇹🇹 (@socawarriors) November 1, 2024

Yorke to najbardziej znany piłkarz Trynidadu i Tobago, właśnie z nim wiążą się największe sukcesy tej reprezentacji. Kraj z Ameryki Południowej w 2002 roku dotarł do najlepszej czwórki Złotego Pucharu CONCACAF, a cztery lata później wystąpił na pierwszym w historii mundialu – w Niemczech.

Poprowadził ich do tego Holender, Leo Beenhakker. Były szkoleniowiec choćby Realu Madryt, po turnieju został zatrudniony przez federację polską, gdzie także napisał historię i wprowadził nas na EURO 2008 po raz pierwszy w dziejach polskiego futbolu. Celem nadrzędnym Yorke’a jest powtórzyć ten legendarny wyczyn.

Viendo el repechaje entre Baréin vs Trinidad y Tobago rumbo a #Alemania2006. Testarazo de Dennis Lawrence al 48’ que le daba el primer mundial a los Soca Warriors dirigidos por Leo Beenhakker. En la ida (jugado en el Caribe) igualaron 1-1. pic.twitter.com/mM9HOIInJp — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 20, 2021

Aktualnie największą gwiazdą zespołu jest Levi Garcia. 26-latek to napastnik greckiego AEK-u Ateny. W lidze greckiej ma on już na koncie w swojej karierze 40 ligowych trafień. Trafił on do Europy w 2015 roku, gdy zasilił holenderski AZ Alkmaar.

Drużyna Trynidadu i Tobago ma przed sobą dwa mecze w drugiej rundzie strefy kwalifikacji Ameryki Północnej i Centralnej. Dopiero w czerwcu 2025 roku, zagrają oni u siebie z Saint Kitts i Nevis, a także na wyjeździe z Kostaryką. Obecnie, w grupie B – Kostaryka po dwóch meczach ma komplet punktów, a nowa drużyna Yorke’a – cztery oczka. Poza ww. ekipami – kompletują rozgrywkę: Grenada i Bahamy.

Fot. screen YouTube/ Sky Sports Retro