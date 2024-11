Inter – Arsenal 06.11 – Typy bukmacherskie

STS kurs 3.00 Inter - Arsenal Remis X Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Inter – Atletico. Nowy tydzień, nowe rozdanie, a z nim związane kolejne emocje piłkarskie, ale tym razem w europejskich pucharach i skupimy swoją uwagę na elitarnej Lidze Mistrzów! I to w nowym wydaniu, ponieważ mamy fazę ligową, 36 drużyn i wszyscy w jednej grupie. Każda drużyna rozegra po osiem spotkań z różnymi rywalami.



Dopiero zaczynaliśmy, a tutaj już przed nami czwarta seria gier i starcie wagi ciężkiej, czyli absolutna czołówka Europy! W środowy wieczór o godzinie 21:00 na Stadio Giuseppe Meazza Inter zmierzy się z Arsenalem. Zapraszamy na zapowiedź oraz typy bukmacherskie związane z tym spotkaniem.

Inter – Arsenal – typy bukmacherskie

Inter Mediolan ostatnie lata ma udane, bo na krajowym podwórku nie schodzi poniżej TOP 3, dwa lata temu znalazł się w wielkim finale Ligi Mistrzów, rok temu zdeklasował wszystkich we włoskiej Serie A pieczętując kolejny tytuł mistrzowski do kolekcji. Zgromadzonych aż 95 punktów i przewaga aż 21 „oczek” nad drugim w tabeli Milanem tylko nam obrazuje tą dominację. Nie ma się co dziwić, skoro przegrywa się zaledwie dwa mecze na przestrzeni aż 38. kolejek i ma się w składzie przede wszystkim niezawodnego Lautaro Martineza, króla strzelców sezonu 23/24. Jeśli mówimy o bieżącej kampanii to jest dobrze, a może być jeszcze lepiej. Są wiceliderem z bilansem 6-3-1, a w trakcie pisania tego artykułu Napoli, czyli lider przegrywa u siebie 0:3 z Atalantą Bergamo i zespół z Mediolanu ma ogromną szansę zniwelować stratę punktową do zaledwie jednego oczka. Jest to wielce prawdopodobne, bo niedawno mieli szalony mecz z Juventusem, gdzie byliśmy świadkami wymiany ciosów i skończyło się remisem 4:4, a ostatnio pokonali pewnie na wyjeździe Empoli 3:0. W Lidze Mistrzów niepokonani: dwa zwycięstwa oraz remis. Wszystko zaczęło się od zatrzymania na wyjeździe City i wyniku 0:, a potem rozstrzelali Crvenę zvezdę, a w trzeciej serii gier pokonali na wyjeździe Young Boys 1:0.

Arsenal w Premier League ma za sobą dobre sezony, ale jest niedosyt, bo mogły być tytuły mistrzowskie, jednak ciągle czegoś brakowało i kończyli za plecami Manchesteru City. Teraz złapali zadyszki i od trzech kolejek nie wygrali w lidze: najpierw wpadka z Bournemouth (0:2), następnie remis 2:2 z Liverpoolem, a ostatnio słaba gra w ich wykonaniu i kolejna przegrana, tym razem z Newcastle United 0:1. Ich dyspozycja jest mocno zachwiana i mecz meczowi niestety nierówny. Na szczęście o wiele lepiej spisują się w Champions League, bo tutaj rozpoczęli od bezbramkowego remisu z Atalantą w Bergamo, a potem było już tylko lepiej: zwycięstwo przed własną publicznością z PSG 2:0 i Szachtarem Donieck 1:0.

Obie drużyny niepokonane w tych rozgrywkach, Arsenal będzie chciał się zrehabilitować za ostatnie wpadki, natomiast Inter gra u siebie. Celuje w czysty remis.

Mecze bezpośrednie Inter – Arsenal

Do tej pory obie ekipy grały ze sobą trzy razy i dwa razy górą był Arsenal, natomiast raz Inter. W ostatnim swoim meczu Arsenal przegrał z Newcastle 0:1, a zespół z Mediolanu pokonał Empoli 3:0.

Przewidywane składy Inter – Arsenal

Inter : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Trossard

