Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania na mundialu kobiet w Amp futbolu

Reprezentacja Polski kobiet nocy z 4 na 5 listopada naszego zagra swoje otwierające spotkanie na historycznym, pierwszym mundialu kobiet w amp futbolu. Mistrzostwa świata odbywają się w Kolumbii i potrwają do 11 listopada. Polki udały się więc w daleką podróż, lecz nie bez oczekiwań. Nasze reprezentantki stawiane są w gronie ścisłych faworytów do zdobycia złotego medalu.

Reprezentacja Polski kobiet – początek

Jeśli ktoś słyszy hasło Amp futbol, to na pewno na myśl pierwsza przychodzi nasza męska drużyna, która jest niezwykle mocną ekipą na arenie międzynarodowej. Sam Amp futbol w kraju nad Wisłą bardzo zyskał na popularności, a to przede wszystkim ze względu na sukcesy, które są motorem napędowym. Na fali rosnącej popularności tej dyscypliny w kwietniu 2022 roku powstała kobieca drużyna Polski. Jeszcze tego samego roku udało się rozegrać – i co ważne – wygrać mecz ze Stanami Zjednoczonymi.

✅ Ostatni trening przed pierwszym meczem mistrzostw świata 🏆 ⏳ Odliczamy godziny do naszego debiutu⏳ 🇨🇴 Kolumbia – Polska 🇵🇱, Mistrzostwa Świata Kobiet Amp Futbol

📅 4/5 listopada, 3:00

🖥️ portal i aplikacja TVP SPORT pic.twitter.com/sb4msZv7Mu — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 4, 2024

Co ciekawe, drużynę wstępnie kompletował Grzegorz Skrzeczek, który na co dzień jest protetykiem i dzięki temu mógł dość szybko pozyskać grono zainteresowanych zawodniczek. Trener pracuje również w roli asystenta męskiej kadry narodowej. Jak do tej pory nasza kobieca drużyna rozegrała trzy spotkania na arenie międzynarodowej. O pierwszym spotkaniu z USA wspomniano wyżej, natomiast oprócz tego odbyły się jeszcze dwa starcia z Anglią podczas tegorocznego Amp Futbol Cup. Oba mecze nasze reprezentantki wygrały.

Pierwszy mundial, jakie oczekiwania?

Naszą reprezentację podczas tego turnieju poprowadzi duet trenerski Igor Woźniak oraz Marcin Oleksy. Panowie to doświadczeni ampfutboliści, a Oleksego szersza publika może kojarzyć z jego przepięknej bramki zdobytej w barwach Warty Poznań. Uznano ją za najpiękniejsze trafienie w 2022 roku, dzięki czemu Oleksy zdobył prestiżową nagrodę Puskasa podczas gali FIFA The Best w styczniu 2023 roku. Polki trafiły do grupy z Brazylią, Kolumbią oraz Kamerunem. Tak naprawdę każda z tych ekip jest wielką niewiadomą.

🏆 Mamy 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗔𝗥𝗭 polskich meczów na mistrzostwach świata 🏆

🔄 Nie śpię, bo oglądam kobiecy ampfutbol 🔄 Pamiętajcie, że wszystkie mecze naszej reprezentacji obejrzycie na żywo na portalu i aplikacji TVP SPORT 📺 pic.twitter.com/Bw5Z5ed1kU — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 1, 2024

Polska kobieca reprezentacja jest jak dotąd niepokonana, choć trzeba pamiętać, że rozegrała tylko trzy oficjalne spotkania. Jednak kobieca odmiana Amp futbolu zyskuje na coraz większej popularności, co tylko cieszy. Ta odmiana piłki nożnej sprawia, że nawet po ciężkich przejściach w życiu można ciągle kontynuować swoją pasję. Z jakimi oczekiwaniami należy oglądać spotkania Polek? O tym powiedziała podczas oficjalnego spotkania przed wyjazdem zawodniczka Jolanta Ożga:

Najłatwiej byłoby powiedzieć, że celem jest przywiezienie pucharu i myślę, że każda z nas o tym marzy. Najważniejsze jest jednak to, by spojrzeć w lustro i móc powiedzieć, że dałam z siebie wszystko. Jesteśmy w trudnej grupie. To są silne przeciwniczki, których nigdy wcześniej nie miałyśmy okazji zobaczyć na boisku.

Pierwsze spotkanie w nocy z 4 na 5 listopada o godzinie 3:00 czasu polskiego. Rywalem Polek będzie Kolumbia, a transmisje z tego spotkania możecie obejrzeć TUTAJ.

Fot. screen/Twitter