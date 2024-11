Miejscowość Lewandowskich zagrożona powodzią. Dramatyczna sytuacja w Hiszpanii

Miejscowość Lewandowskich również odczuła skutki wielkiej powodzi, z którą zmaga się aktualnie Hiszpania. Anna Lewandowska relacjonowała za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie, że woda jest już na terenie ich posesji oraz wdziera się do garażu. Sytuacja w całym kraju jest tragiczna, a zniszczenia oraz liczba ofiar, niestety, tylko to potwierdzają.

Początek tych strasznych oraz tragicznych wydarzeń miał miejsce 29 października, kiedy to rozpoczęły się gwałtowne opady deszczu. W ich wyniku południowo-wschodnia część kraju została zalana – w szczególności rejony Walencji. Z tego powodu momentalnie przełożono spotkania, które miały się odbyć w ramach Copa del Rey. Do związku zgłosiły się bowiem zespoły Valencii oraz Levante. W pewnym momencie poszukiwanych było także dwóch piłkarzy szóstoligowego Manises CF, lecz na szczęście udało się ich odnaleźć.

Wielka powódź, a co za tym idzie, wielka tragedia w Hiszpanii trwa nadal, a woda przesuwa się w kierunku kolejnych regionów. Niestety, z najnowszych informacji wynika, iż jest już ponad 200 ofiar śmiertelnych żywiołu, co tylko obrazuje, jak wielką skalę zniszczenia niesie za sobą woda. Bardzo mocne opady deszczu dotarły także Barcelony oraz do jej okolic. Przekonała się o tym także rodzina Lewandowskich, o czym na bieżąco informowała na swoim Instagramie Anna Lewandowska.

🔴 ❗️ RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain!

This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain. It's never ending 😭 pic.twitter.com/6QSu2Ln0JD

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2024