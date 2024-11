Crvena zvezda – FC Barcelona 06.11 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.80 Crvena zvezda - FC Barcelona Obie strzelą - NIE NIE Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Crvena zvezda – FC Barcelona. Nowy tydzień, nowe rozdanie, a z nim związane kolejne emocje piłkarskie, ale tym razem w europejskich pucharach i skupimy swoją uwagę na elitarnej Lidze Mistrzów! I to w nowym wydaniu, ponieważ mamy fazę ligową, 36 drużyn i wszyscy w jednej grupie. Każda drużyna rozegra po osiem spotkań z różnymi rywalami.



Dopiero zaczynaliśmy, a tutaj już przed nami 4. kolejka i już co nie co wiemy o dyspozycji poszczególnych drużyn, możemy wyciągać jakieś wnioski. W środę 6 listopada o godzinie 21:00 Crvena zvezda ma przed sobą piekielnie trudne zadanie, bo rywalem będzie FC Barcelona! Poniżej propozycja bukmacherska, zapraszam do lektury!

Crvena zvezda – FC Barcelona – typy bukmacherskie

Crvena zvezda jest doskonale znana na europejskiej mapie piłkarskiej, ponieważ jakiś czas temu ten klub regularnie występował w Lidze Mistrzów, dominował na krajowym podwórku. W poprzednim sezonie całkowicie zdominowali rozgrywki w Serbii zdobywając aż 96 punktów i przegrywając tylko trzy mecze. W tym również przewodzą w tabeli ze znakomitym bilansem dwunastu zwycięstw i zaledwie jednego remisu, bez porażki! Ale tam poza Partizanem Belgrad chyba nikt nie jest w stanie im zagrozić. Strzelili aż 43 bramki, potencjał ogromny, jednak poziom tamtejszej ligi jest zdecydowanie niższy nawet od naszej rodzimej Ekstraklasy. W eliminacjach do Ligi Mistrzów mierzyli się tylko z Bodo\Glimt i pierwsze starcie przegrali na wyjeździe 1:2, a w rewanżu wygrali 2:0, dzięki czemu zameldowali się w fazie ligowej Champions League. Tutaj w pierwszej kolejce grali z Benficą Lizbona przed własną publicznością i przegrali 1:2. Kolejnym ich rywalem był Inter Mediolan i dostali lanie aż 0:4, a ostatnio mierzyli się z Monaco i skończyło się 1:5.

FC Barcelona w La Lidze gra jak z nut i przewodzi w tabeli. Jedenaście zwycięstw, jedna porażka i niedawna wygrana w El Clasico z Realem Madryt 4:0! Pod skrzydłami Flicka to jest całkiem inny zespół z nową wizją i nieco przemeblowanym składem. Główne skrzypce odgrywa oczywiście Robert Lewandowski, który w samej lidze ma już aż czternaście goli, ale dobrze prezentuje się również Raphinha oraz Dani Olmo. Ale w Lidze Mistrzów zaczęli od falstartu, bo przegrali we Francji z AS Monaco 1:2. Potem już było o wiele lepiej, bo rozbili Young Boysów 5:0, a w trzeciej kolejce upokorzyli Bayern Monachium 4:1 i to był ich tak naprawdę pierwszy poważny sprawdzian.

O jakości nie będę zbytnio mówił, bo tutaj przepaść jest ogromna. To nie liga serbska, FC Barcelona to rywal z najwyższej półki, więc moim zdaniem Crvena zvezda nie będzie nawet w stanie zdobyć gola.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Crvena zvezda – FC Barcelona

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Crvena zvezda – FC Barcelona. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma oczywiście zawodnik gości – Robert Lewandowski, który strzela jak na zawołanie po kursie 1.53, natomiast w drugiej kolejności faworyzuje się Toni Fernandeza – 2.04.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero czwarta kolejka fazy ligowej w Lidze Mistrzów, więc zawodnicy są głodni gry. Barca będzie chciała się pokazać z jak najlepszej strony w Serbii. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Crvena zvezda – FC Barcelona

Crvena jest po dwóch zwycięstwach ligowych: 3:0 z Vojvodiną i 5:1 z Sp. Suboticą, a w pucharze rozbili 7:0Tekstilac, natomiast FC Barcelona wygrała w derbach z Espanyolem 3:1, w El Clasico upokorzyli Real Madryt 4:0 i pokonali Bayern Monachium w Lidze Mistrzów 4:1.

Przewidywane składy Crvena zvezda – FC Barcelona

Crvena zvezda : Ilić – Young Woo, Djiga, Spajić, Rodić, Krunic, Kanga, Silas, Milson, Maksimovic, Ndiaye

: Ilić – Young Woo, Djiga, Spajić, Rodić, Krunic, Kanga, Silas, Milson, Maksimovic, Ndiaye FC Barcelona: Pena! – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Pedri, Yamal, Torre, Raphinha – Lewandowski

