Afera bukmacherska w Brazylii. Reprezentant Brazylii celowo otrzymał kartkę?

Kolejny Brazylijczyk zamieszany w aferę bukmacherską. Tym razem chodzi o dwukrotnego reprezentanta „Canarinhos”, zawodnika Flamengo – Bruno Henrique. 33-letni skrzydłowy jest jedną z osób, wobec których prowadzone jest dochodzenie dotyczące manipulowania w grach hazardowych.

Służby podejrzewają, że Bruno Henrique był zamieszany w proces ustawiania meczów. Oprócz niego w sprawę zamieszani są również jego brat, szwagierka, kuzynka oraz przyjaciele. Dochodzenie dotyczy meczu z 1 listopada 2023 roku. Wówczas w starciu pomiędzy Flamengo a Santosem piłkarz otrzymał żółtą kartkę za faul w doliczonym czasie gry. Następnie obraził sędziego, który pokazał mu czerwoną kartkę.

Bruno Henrique é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga manipulação num jogo do Brasileirão.

O jogador do Flamengo é suspeito de ter tomado cartões no jogo entre Flamengo e Santos, no dia 1 de novembro de 2023 para beneficiar apostadores. pic.twitter.com/bz3OAwJlv5

