Bayern – Benfica 06.11 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Bayern – Benfica. Piłka nożna kręci się non stop i tylko przeskakujemy z rozgrywek na rozgrywki. W weekend mieliśmy sporo emocji związanych z rozgrywkami ligowymi, ale środek tygodnia jest zarezerwowany dla Ligi Mistrzów! I to w nowym wydaniu, ponieważ mamy fazę ligową, 36 drużyn i wszystkich w jednej grupie. Każda drużyna rozegra po osiem spotkań z różnymi rywalami.

W środowy wieczór o godzinie 21:00 na Allianz Arena w Monachium Bayern podejmie Benficę w ramach 4. kolejki Champions League. Poniżej propozycja bukmacherska, zapraszam do lektury.

Bayern – Benfica – typy bukmacherskie

Bayern Monachium ma za sobą gorszy sezon, bo przede wszystkim przegrali w Bundeslidze tytuł mistrzowski kosztem Bayeru Leverkusen, czego przed startem nikt się nie spodziewał. W letnim okienku transferowym doszło do wielu roszad w klubie, stery objął Vincent Kompany i w samej lidze to wygląda znacznie lepiej: po 9. kolejkach siedem zwycięstw, dwa remisy i fotel lidera. U Bawarczyków wróciła przede wszystkim skuteczność w ataku, bo strzelili do tej pory aż 32 gole, a stracili zaledwie 7! Dwie straty punktowe przydarzyły się właśnie z „Aptekarzami” i Eintrachtem Frankfurt, czyli drużynami, które mogły tego dokonać bez większego zaskoczenia. Ale i tak widać znaczną poprawę w ich grze, a w ostatnich trzech kolejkach urządzili sobie prawdziwy festiwal strzelecki, bo strzelili w nich aż 12 goli: 3:0 z Unionem, 5:0 z Bochum i 4:0 ze Stuttgartem. W Champions League już to tak kolorowo nie wygląda, mimo że na inaugurację roznieśli w drobny pył Dinamo Zagrzeb aż 9:2, bo w następnych meczach było już znacznie gorzej: porażka z Aston Villą 0:1 i ostatnio z FC Barceloną 1:4, gdzie byli po prostu bezradni i będą chcieli jak najszybciej się zrehabilitować.

Benfica na krajowym podwórku na razie zajmuje trzecią pozycję za plecami odwiecznych rywali: FC Porto oraz Sportingu Lizbona. Mimo, że mają dobrą serię pięciu kolejnych zwycięstw to tracą do lidera już osiem punktów. Może strzelają regularnie, ale jak na horyzoncie pojawia się mocniejszy rywal to już zaczynają się schodki, a zaraz czeka ich prawdziwy hit w lidze i pojedynek z FC Porto. Patrząc na Ligę Mistrzów to na razie radzą sobie o wiele lepiej od swojego rywala: pokonali na wyjeździe Crvenę zvezdę 2:1, a w drugiej kolejce rozbili Atletico Madryt aż 4:0. Dopiero w trzecim meczu podwinęła im się noga i przegrali 1:3 z Feyenoordem Rotterdam.

Ale jak widać w LM strzelali w każdym meczu, a Bayern przed własną publicznością na pewno coś strzeli, wniosek: obie drużyny zdobędą bramkę.

STS standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Bayern – Benfica! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca pierwszego gola w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma oczywiście zawodnik Bayernu – Harry Kane, który jest w wysokiej dyspozycji i strzela jak na zawołanie, a kurs na takie zdarzenie wynosi 4.00, natomiast drugi w kolejce jest Musiala – 7.00.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero czwarta kolejka fazy ligowej w Lidze Mistrzów, więc zawodnicy są głodni gry. Bayern będzie chciał się podnieść po blamażu, a Benfica wygrać kolejny mecz w europejskich pucharach. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, choć w tym przypadku polecamy zagrać bardziej na bramki bądź rzuty rożne.

Statystyki na typy bukmacherskie Bayern – Benfica

Barcelona w ostatni meczu wygrała w derbach z Espanyolem 3:1, natomiast Bayern pokonał pewnie Union Berlin 3:0. Ostatni mecz bezpośredni między tymi zespołami zakończył się wysokim zwycięstwem Bawarczyków aż 5:2. Na pięć pojedynków trzy razy pokrywał się BTTS.

Przewidywane składy Bayern – Benfica

Bayern : Neuer – Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Palhinha, Olise, Mueller, Gnabry – Kane

: Neuer – Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Palhinha, Olise, Mueller, Gnabry – Kane Benfica: Trubin; Carreras, Otamendi, Bah; Joao Neves, Florentino Luis, Joao Mario, Aursnes; Di Maria, Kokcu, Pavlidis

