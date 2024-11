Real Madryt przegrał. Milan zagrał dziś na nosie wielkiemu rywalowi

Real Madryt po blamażu w „El Clasico” miał dużo czasu by coś zmienić w swojej grze. Szansa na pokazanie się z lepszej strony była idealna. Liga Mistrzów to ulubione rozgrywki „Królewskich”. To w nich wielu piłkarzy potrafi odmienić swoje oblicze. Naprzeciw stanął AC Milan, który ma wiele problemów w tym sezonie. Koniec końców to „Rossonerri” wygrali dziś 3:1.

SKRÓT MECZU:

Real Madryt to martwa drużyna

Real Madryt miał trudny początek sezonu. Przegrany klasyk z Barceloną 0:4 obnażył prawdę, jaką drużyną w tym sezonie są „Królewscy”. I nawet mimo wymuszonej przerwy w grze, można stwierdzić że ta drużyna jest martwa.

Porażka z Milanem to nie wstyd, ale sposób w jaki się to odbyło budzi duży niesmak. Real wyglądał po prostu fatalnie. Tak naprawdę nie funkcjonowało nic po stronie gospodarzy. Tylko akcja, po której został wyznaczony rzut karny była jedyną dobrą tego wieczoru. Świetne zagrali w trójkącie Bellingham, Ferland Mendy i Vinicius. Ten ostatni dał w 21. minucie chwilową nadzieje na dobry wynik, wykorzystując jedenastkę. Zrobił to pięknie i pewnie – podcinką. Dla Brazylijczyka to był już czwarty gol w czwartym występie w tegorocznej Champions League.

⚪️✨ Vinicius Jr scores his 4th goal in 4 Champions League games this season. The first one after the Ballon d’Or drama 🇧🇷 pic.twitter.com/QVBdmTR6hG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024

Idealnym potwierdzeniem sytuacji w Realu były szybkie zmiany w przerwie. Carlo Ancelotti ściągnął wówczas Fede Valverde i chyba najgorszego piłkarza po stronie „Królewskich” w pierwszej połowie, a więc Tchouameniego. Francuz nie tylko był zamieszany przy golu dla Milanu na 1:2, ogólnie był za wolny i jakiś nieobecny. Luka Modrić, który opuścił boisko po 63. minucie, był totalnie niewidoczny. Znowu boki obrony były najsłabszą strefą. Lucas Vasquez miał mnóstwo roboty z Rafaelem Leao. Ferland Mendy był bardzo skryty, tak jak z Barceloną. A Kylian Mbappe? Trzeba jego występ zostawić bez komentarza.

Real Madryt po czterech kolejkach fazy ligowej ma na swoim koncie zaledwie sześć punktów. To daje dopiero 17. pozycję w tabeli. W następnej kolejce podopieczni Carlo Ancelottiego zagrają z Liverpoolem, który będzie wielkim faworytem. Tym bardziej, że ten mecz odbędzie się na Anfield Road.

Milan wykorzystał błędy rywala

„Królewscy” od lat są mistrzami rzutów rożnych. Nie raz bramki z rogu zapewniały im ważne zwycięstwa. Tym razem to przeciwnik użył broni, która obróciła się przeciwko Realowi. Pierwszy gol dla Milanu padł właśnie z rzutu różnego. Autorem tej bramki w 12. minucie był Malick Thiaw. Niemiec wykorzystał brak krycia i pewnie pokonał Andrija Łunina. Tchouameni się w tej akcji ośmieszył, bo po prostu sobie stał.

Real był bliski odpowiedzi po uderzeniu Mbappe z szesnastki, ale na posterunku czyhał Maignan. Świetnie spisał się w tej akcji golkiper, bo to była groźna szansa. Chwilę później za lekko uderzył Vinicius. Real grał nieźle przez ten dany moment i dobrze zareagował na stratę bramki. Problemem było jednak to, że nie poszedł za ciosem. Udokumentowali „Królewscy” ten dobry moment wspomnianym rzutem karnym na 1:1.

Goal Thiaw AC Milan vs Real Madrid pic.twitter.com/9AEwGkkrHx — Jucomps_ (@Jucomps_) November 5, 2024

Milan im dalej w las tym coraz śmielej poczynał sobie na Santiago Bernabeu, choć drugi gol tak naprawdę leci na konto gospodarzy. Nieporozumienie w tej sytuacji Tchouameniego z Viniciusem było kluczowe. Francuz znów się w tej akcji skompromitował. Nie da się tej bierności opisać, ją trzeba zobaczyć. Stracił piłkę i jakby nie chciał jej w ogóle odzyskać. Gola po tej akcji strzelił Alvaro Morata. Interwencja Łunina w tej sytuacji była kluczowa, ponieważ piłka powędrowała wprost do wychowanka „Królewskich”. Dobitka do pustej oznaczała formalność.

𝐀𝐋𝐕𝐀𝐑𝐎 𝐌𝐎𝐑𝐀𝐓𝐀! ⚽ Nie popisali się w tej sytuacji obrońcy Realu i AC Milan odzyskuje prowadzenie w Madrycie! 💥 📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA1 i w CANAL+ online: https://t.co/CSTjelglZW pic.twitter.com/kPI0pSTSoc — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 5, 2024

Gol na 3:1 to już dobicie krwawiącego przeciwnika. Cóż to była za akcja Reijndersa i Leao. W 72. minucie Holender ustalił wynik spotkania na 3:1. Milan po tym zwycięstwie ma sześć punktów w tabeli. Rafael Leao to człowiek o dwóch twarzach. Potrafi dowieźć w wielkim meczu, żeby za chwilę totalnie irytować w innym. Tym razem to był jego dobry dzień. Momentami na Bernabeu „losował się” Leao w najlepszej formie. W następnej kolejce podopieczni Paulo Fonseki zagrają ze Slovanem Bratysława.

Third goal by Reinders with an assist from Leao ♥️🔥#Real_Madrid_Milan

pic.twitter.com/r6F17eS9rd — أخــر الأخـبــار (@latestnews2026) November 5, 2024

fot. PressFocus