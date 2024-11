Nie tak dawno odliczaliśmy dni do powrotu Neymara na boisko. Dziś możemy ponownie oczekiwać na kolejny występ Brazylijczyka. W ostatnim spotkaniu Al-Hilal nie zakotwiczył on na długo na placu gry, ponieważ doznał urazu mięśniowego. Po badaniach wiemy już, że piłkarz w tym roku już nie zagra. Jest to niesamowicie pechowy rok dla jednego z najlepszych piłkarzy swojej generacji w piłce nożnej.

Znamy datę powrotu Neymara

Neymara nigdy kontuzje nie omijały. Można by rzec, z jego zdrowiem ciężko było zrobić większą kariera. Prawda jest trochę inna, z uwagi na częste balangi i brak skupienia na piłce samego gwiazdora. Często przebąkiwało się o słynnej klątwie urodzin siostry piłkarza (urazy miały nadchodzić akurat w czasie bliskim daty urodzin), do tego kolejne kluby opłacały zachcianki kolegów piłkarza. W pażdzierniku 2023 w meczu z Kolumbią zerwał on więzadło krzyżowe.

Neymar will miss up to six weeks with a hamstring injury, Al Hilal confirm. He had only just returned from his previous ACL injury. Damn 😔 pic.twitter.com/wyldSYY0rl — B/R Football (@brfootball) November 6, 2024

21 października w meczu z Al-Ain wrócił do gry – sielanka jednak nie potrwała długo. W spotkaniu z irańskim Esteghlalem w Lidze Mistrzów AFC, Neymar wszedł przed upływem godziny gry na boisko. Podczas swojej zmiany doznał on ukłucia w nodze.

Okolice uda po raz kolejny zabolały go po powrocie na boisko. Oznacza to, że jego powrót do gry trwał… dwa tygodnie. Mecz z Irańczykami, Al-Hilal wygrał 3:0, hattrickiem popisał się Aleksandar Mitrović. Drużyna Jorge Jesusa nie przegrała jeszcze meczu w tym sezonie.

Badania wykazały, że to uraz ścięgna udowego i piłkarz będzie się leczył sześć tygodni. Można więc wykluczyć tegoroczne występy z całą pewnością. Ominie go jednak tylko sześć spotkań – wszystko z powodu przerwy grudniowo-styczniowej, bowiem od siódmego grudnia do siódmego stycznia jego drużyny nie zagrają ze sobą ani razu.

Neymar trafił do Arabii Saudyjskiej w 2023 roku i Al-Hilal zapłacił za niego rekordowe 90 milionów euro. Rekordowe, bowiem nikt tyle nie zapłacił za pojedynczego piłkarza jeśli chodzi o klub spoza Europy. Zagrał dla drużyny Jorge Jesusa siedem spotkań, zanotował gola i dwie asysty.

W Lidze Mistrzów AFC Al-Hilal ma komplet 12 punktów, a Neymara w tej edycji „azjatyckiego uszatka” widziano na murawie raptem 44 minuty. To jedyne jego minuty po więzadłach jesienią 2023 roku.

Fot. screen YouTube/ The AFC Hub