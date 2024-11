Lech Poznań przedłużył umowę z kolejnym kluczowym piłkarzem

Lech Poznań poinformował o przedłużeniu kontraktu z bramkarzem Bartoszem Mrozkiem. Golkiper ”Kolejorza” podpisał nowy kontrakt, który obowiązywać będzie do czerwca 2028 roku. To drugi sezon, w którym Mrozek jest jedną z kluczowych postaci zespołu ze stolicy Wielkopolski. Wcześniej błyszczał na wypożyczeniach w GKS-ie Katowice i Stali Mielec.

Lech Poznań przedłużył umowy z kluczowymi piłkarzami

Choć w poprzedni weekend Lech Poznań zaliczył wstydliwą porażkę w Krakowie z ostatnią wówczas w tabeli Ekstraklasy Puszczą Niepołomice, nastroje fanów ”Kolejorza” w tygodniu poprawiła informacja o przedłużeniu kontraktu z Mikaelem Ishakiem. Umowa kapitana Lecha wygasała wraz z końcem tego sezonu, ale udało się ją przedłużyć do czerwca 2027 roku. Wcześniej wygasającą po sezonie 2024/25 umowę o dwa lata przedłużyła inna czołowa postać zespołu ze stolicy Wielkopolski – Joel Pereira.

Poniżej kilka słów od naszego kapitana 🗣️ pic.twitter.com/kQZR2n292z — Lech Poznań (@LechPoznan) November 5, 2024

Teraz przyszedł czas na Mrozka

Kilka dni po ogłoszeniu przedłużenia umowy z Ishakiem Lech poinformował o nowym kontrakcie innego kluczowego zawodnika – Bartosza Mrozka. Dotychczasowy kontrakt golkipera ”Kolejorza” wygasał w czerwcu 2026 roku, ale został przedłużony o dwa lata i obowiązywać będzie do końca sezonu 2027/28. Odkąd Mrozek wrócił z wypożyczenia do Stali Mielec stał się pierwszym wyborem w bramce Lecha. Od początku sezonu 2023/24 wystąpił w 46 z 56 możliwych meczów.

Do akademii Lecha Poznań trafił w 2014 roku jako 14-latek. Po raz pierwszy w kadrze meczowej Lecha znalazł się w kwietniu 2018 roku przy okazji ligowego meczu z Wisłą Kraków (3:1). Debiut w pierwszym zespole zaliczył jesienią 2021 roku w meczu II rundy Pucharu Polski z Unią Skierniewice. Było to jego pierwsze czyste konto w barwach ”Kolejorza”, a jak dotąd zachował ich 21. Osiem razy ”na zero z tyłu” zagrał w tym sezonie i pod tym względem ustępuje tylko Kacprowi Trelowskiemu z Rakowa Częstochowa, który zachował 10 czystych kont w 14 meczach.

Bartosz Mrozek 𝟐𝟎𝟐𝟖 🤩 Bramkarz z największą liczbą rozegranych meczów i minut na boisku w tym sezonie @_Ekstraklasa_, drugi pod względem czystych kont w lidze, podpisał nowy kontrakt z @LechPoznan! 🔵⚪️ 𝐆𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐜𝐣𝐞! 🤝 pic.twitter.com/PhFaHRcfUM — FABRYKA FUTBOLU (@FFutbolu) November 8, 2024

Zanim zadebiutował w pierwszym zespole był na wypożyczeniu w Elanie Toruń i II-ligowym wówczas GKS-ie Katowice, z którym w 2021 roku wywalczył awans do I ligi. W maju 2022 roku, tuż pod koniec sezonu 2021/22, wskutek problemów kadrowych Stal Mielec wypożyczyła go na zasadzie transferu medycznego. W sezonie 2022/23 jako bramkarz Stali wystąpił we wszystkich 34 ligowych meczach i zachował 12 czystych kont. Pod tym względem ustąpił wówczas tylko Filipowi Bednarkowi z Lecha i Vladanovi Kovaceviciowi z Rakowa (po 16 czystych kont).

Pod koniec sierpnia 2024 roku otrzymał pierwsze w życiu powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski, jednak podczas wrześniowych meczów Ligi Narodów był poza kadrą meczową. W kadrze meczowej ”Biało-Czerwonych” znalazł się już przy okazji październikowych meczów Ligi Narodów, a przed kilkoma dniami otrzymał trzecie powołanie od selekcjonera Michała Probierza. Jego wyjazd na zgrupowanie reprezentacji Polski poprzedzi hitowy mecz Ekstraklasy z Legią Warszawa, który odbędzie się w Poznaniu w niedzielę 10.11. o godz. 17:30.